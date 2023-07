“Maduro, tú no elegirás a tu rival”: Machado llama a la comunidad internacional a prepararse para la transición - Runrun

La dirigente asegura que, «mucho más que inútil, esta supuesta inhabilitación» política en su contra «es un gran error» y se convertirá en «un verdadero búmeran contra el régimen»

La precandidata opositora María Corina Machado ofreció el 4 de julio una rueda de prensa en la que se pronunció sobre la «supuesta inhabilitación política» en su contra, lo que calificó como un «último zarpazo que el régimen ha dado».

«Mucho más que inútil, esta supuesta inhabilitación es un gran error. Esto se va a convertir en un verdadero búmeran contra el régimen y estamos viendo las reacciones dentro y fuera de Venezuela. Porque además ellos han logrado con esto que las primarias ya no sean solo una contienda, entre candidatos o partidos venezolanos, con distintas visiones de lo que hay que hacer para enfrentar al régimen o para derrotar y cambiar el país. No, con esto ellos han logrado que las primarias se conviertan en la primera etapa de la contienda y la derrota de Maduro. En estas primarias del 22 de octubre los venezolanos estamos enfrentando al régimen con la decisión que tomemos, y le han dado un componente de desafío, una dimensión épica de rebeldía a esta lucha y por eso no he dejado de rcibir mensajes de gente que dice ahora ‘sí voy y voy con más ganas’, y esto está agarrando fuelle, como decimos en criollo, fuerza y fuelle cada día más», destacó Machado.

La precandidata se dirigió al presidente Nicolás Maduro, a quien le dijo: «Tú no eres quien va a elegir al candidato que te va a enfrentar y derrotar en las elecciones del 2024. A ese candidato lo va a elegir el pueblo de Venezuela el 22 de octubre en las elecciones primarias. A la comunidad internacional queremos decirle que se preparen para la derrota de Nicolás Maduro y el inicio de una transición ordenada en el país. Estamos preparados para ello. Tenemos las propuestas, los planes, los equipos para que esta transición sea estable, ordenada y permita que Venezuela se convierta en un foco de libertad, democracia y prosperidad para todos».

De igual manera, dirigió unas palabras a los militares: «Quiero enviar un mensaje a las Fuerzas Armadas, a los ciudadanos militares. En 18 meses, la nación venezolana tiene una tarea para cada uno de ustedes, que no es más ni menos que cumplir Constitución y su juramento frente a la bandera. Ustedes van a ser testigos del ejercicio de la soberanía popular y tienen que garantizar que la misma se respesta, porque así van a garantizar también una transición pacífica porque saben bien que eso es lo que permitirá reunificar un país y reunificar a la familia militar».

Machado también le habló a la ciudadanía: “Yo quiero invitar a los venezolanos en que nos concentremos en lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos una tarea enorme en los días por venir”.

Por otro lado, habló de lo que, a su juicio, será su principal objetivo luego de las elecciones presidenciales: “La primera tarea después de ganar las primarias es unificar a todo el país. Unir a todo el país de cara a la lucha más importante que tendremos en nuestra vida. En segundo lugar, pienso inmediatamente contactar a los presidentes de la región, pero muy especialmente a aquellos que han estado con algún grado de afinidad con Nicolás Maduro, por diversas razones”, dijo.