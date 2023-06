Inflaciómetro Cedice: En mayo aumentaron 6,80 % los precios en bolívares de bienes y servicios - Runrun

La variación de precios interanual, del 30 de mayo de 2022 al 30 de mayo de 2023, fue de 497,51% en bolívares, mientras que en dólares fue de 20,46%

El Inflaciómetro de la organización no gubernamental Cedice reportó que durante el mes de mayo, los precios en bolívares de bienes y servicios subieron 6,80 %.

De acuerdo con el reporte del Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad, se detectó que en mayo los precios de bienes y servicios subieron 6,80% en bolívares en tanto que en dólares disminuyó 0.30 %.

El informe, elaborado por el economista Oscar J. Torrealba destacó que al 30 de mayo el costo promedio de la Cesta Cedice fue 13.101,08 Bs/mes.

Según explica el Inflaciómetro Cedice, la canasta consta de 61 bienes y servicios de una familia integrada por 3 personas. Las ciudades objeto del estudio fueron Caracas, Maracaibo y Valencia.

“Este nivel de consumo exige 11 salarios integrales de US$ 45 indexados al tipo de cambio del BCV, es decir, poco menos de medio salario integral por día”, informó el investigador.

Asimismo, señalaron que la Cesta Cedice se segmenta en seis categorías: alimentos, restaurantes, servicios, recreación y esparcimiento, perfumería y cuidado personal, y transporte

La investigación detectó que para mayo de 2023 el gasto por rubro fue el siguiente:

• Alimentos: Bs. 5.700,23.65 y US$ 216,02

• Servicios: Bs. 3,673,64 y US$ 139,56

• Perfumería y cuidado personal Bs. 1.160,75 y US$ 43,79

• Recreación y esparcimiento: Bs. 1.102,85 y US$ 41,79

• Restaurantes: Bs. 846,81 y US$ 32,02

• Transporte: Bs. 616,80 y US$ 23,26

Por otra parte, la variación de precios interanual, del 30 de mayo de 2022 al 30 de mayo de 2023, fue de 497,51 % en bolívares, mientras que en dólares fue de 20,46 %.

Caracas sigue siendo la ciudad más cara del país pues la investigación señala que la familia promedio de tres personas debió invertir Bs15.355,6 y US$ 587,7 para adquirir la Cesta Cedice.

En el caso de Maracaibo, se necesitan Bs. 11.958,0 y US$ 457,6, en Valencia la cifra llega a Bs 11.989,0 y US$ 444,1.

