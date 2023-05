Cecilia García Arocha aclara que ella no es responsable de la suspensión de elecciones - Runrun

La rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Cecilia García-Arocha Márquez, desmintió ser la responsable de la suspensión de las elecciones en este campus.

«Yo no tengo responsabilidad en lo que ocurrió aquí. Los insultos son gajes del oficio. Yo siento vergüenza por lo que sucedió hoy pero no tengo culpa», dijo en entrevista para el medio aliado TalCual.

Los comicios para renovar las autoridades de la UCV fueron suspendidos tras inconvenientes y retrasos presentados a lo largo de la jornada, por lo que la Comisión Electoral decidió postergar el proceso para el próximo 9 de junio.

«Yo me voy el 14 de julio porque yo me quiero ir. No es porque me hacen ir. No es tan malo cuando hay 12 decanos que están repitiendo y van a ganar», respondió García Arocha ante la solicitud de su renuncia.