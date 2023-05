Venezuela debe suscribir e implementar Acuerdo de Escazú para garantizar derechos ambientales - Runrun

Organizaciones de la sociedad civil venezolana que trabajan directa o transversalmente con temas ambientales urgieron al gobierno de Venezuela a firmar, ratificar e implementar el Acuerdo de Escazú en el menor tiempo posible, para que se garanticen los derechos ambientales en el país.

Así consta en el informe “Acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales en Venezuela: las organizaciones de la sociedad civil opinan sobre el Acuerdo de Escazú” que fue publicado el pasado 8 de mayo por la organización Clima21, y en el que se incluyen los resultados de la encuesta aplicada a organizaciones de la sociedad civil que se enfocan en temas ambientales.

La encuesta, explica Clima21, se orientó a determinar el conocimiento de las organizaciones de la sociedad civil venezolana sobre el Acuerdo de Escazú, así como su percepción de la situación de los derechos a acceder a la información, la participación y mecanismos judiciales.

De igual forma, se consultó sobre la situación en lo que respecta a la protección de los defensores de derechos humanos ambientales.

A survey conducted by @clima21_VE found that environmental organizations and activists in 🇻🇪 are not incorporated into the process of consultation, implementation or evaluation of environmental public policies, despite their disposition to participate https://t.co/7pqGSQ4PAm

