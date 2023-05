Diputado Faría confirma que El Aissami está siendo investigado - Runrun

Precisó que, además del exministro de Petróleo, están siendo sometidos a investigación «múltiples funcionarios y hombres de mucho poder del sector económico»

El diputado Jesús Faría aseguró el 3 de mayo, en entrevista con Unión Radio, que el exministro de Petróleo Tareck El Aissami es objeto de investigación por su presunta vinculación en una trama de corrupción en Pdvsa.

“Él está siendo investigado por las diferentes instancias del poder judicial (…) Nosotros actuaremos. Ya estamos actuando”, dijo Farías en el programa Entre Tarde y Noche, conducido por Vladimir Villegas.

Jesús Faría: El ex ministro Tareck El Aissami está siendo investigado por los hechos de corrupción . Así lo dijo en mi programa “Entre tarde y noche”, en Unión Radio . — Vladimir Villegas (@Vladi_VillegasP) May 3, 2023

Precisó que, además de El Aissami, están sometidos a investigación «múltiples funcionarios y hombres de mucho poder del sector económico».

Escucha aquí la entrevista a Faría

Indicó que, como resultado de la investigación, se sabrá si el exministro tiene algún tipo de responsabilidad administrativa en hechos de corrupción. “Políticamente la tuvo (…) Tenemos que ir hasta las últimas consecuencias y estamos haciéndolo”, sostuvo.

Faría dijo que desconoce dónde está el funcionario, pero reiteró que la investigación en su contra es un hecho porque «es absolutamente elemental, él estaba en un cargo clave».

«No me voy a tubear»

En una rueda de prensa, ofrecida el 5 de abril, al fiscal general, Tarek William Saab, le preguntaron si El Aissami estaba siendo investigado por corrupción, pero respondió de forma evasiva y se limitó a remarcar que no se adelantaría a los acontecimientos.

«Con relación a futuras o próximas investigaciones en marcha, me he caracterizado por no adelantar opinión. Como dirían ustedes los periodistas, no voy autotubearme en eso. Yo he hablado de los que están hoy aprehendidos, 51 en todas las tramas de corrupción, que son varias: Pdvsa Cypto, CVG, corrupción de algunos jueces, hechos al margen de la ley en alcaldía de Las Tejerías. Por lo tanto, no quiero adelantar información sobre ningún nombre en particular», dijo.

#5Abr #Corrupción #Venezuela

«No me voy a autotubearme»: Fiscalía de Venezuela responde sobre si existe proceso legal por corrupción contra Tareck El Aissami pic.twitter.com/iS5Nj74byQ — Reporte Ya (@ReporteYa) April 5, 2023

Una semana antes, una emisora colombiana también le había hecho la misma interrogante a Saab y su respuesta fue en el mismo tono.

«Yo no quisiera, siendo tan hermético como he sido en lo que me toca, y a la vez cuando toca hablar y decir las cosas, con los detalles que referí en la rueda de prensa del sábado, adelantarme a acontecimientos que están en pleno desarrollo«, comentó entonces a La W de Colombia.

Sin ir al grano ni concretar, Saab añadió que están «en el ciclo de cierre de primera fase de investigación». «Digo que el cierre porque hoy serán presentados ante el tribunal segundo contra terrorismo, en Caracas, todas estas personas, tanto empresarios como funcionarios del Estado venezolano», indicó.

Lee también: Las 12 interrogantes sobre la trama de corrupción en Pdvsa que Saab no respondió