Fiscalía de EEUU pide pena superior a 23 años para enfermera de Chávez y su esposo - Runrun

Una Fiscalía de Estados Unidos pidió una pena no menor a 23 años y cinco meses de cárcel para Claudia Patricia Díaz Guillén, enfermera de Hugo Chávez y extesorera nacional de Venezuela.

Además de Díaz Guillén, también la Fiscalía solicitó 19 años y 5 meses de cárcel para su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa.

Esta información, que difundió EFE, proviene de un documento judicial del caso de los dos ciudadanos venezolanos, que fueron extraditados a EEUU desde España en 2022.

Díaz Guillén y Velásquez Figueroa fueron juzgados en 2022 en los tribunales de Fort Lauderdale y recibirán sus sentencias este miércoles 19 de abril si no hay otro nuevo aplazamiento.

En el documento firmado, entre otros, por Glenn S. Leon Markenzy Lapointe, jefe de la sección de fraudes de la Fiscalía General de EEUU, se exponen las razones por las que, a su juicio, Díaz Guillén y Velásquez Figueroa deberían ser castigados con una sentencia severa por el juez William P. Dimitrouleas.

«La naturaleza y las circunstancias de su participación en un inmenso esquema de lavado y soborno que involucra más de mil millones de dólares en bonos y más de cien millones de dólares en pagos de sobornos merecen una sentencia significativa», dice el texto.

Por otra parte, la Fiscalía puntualizó que no menos de 283 meses de cárcel para ella y no menos de 235 meses para él «serían lo suficiente y no más de lo necesario», dada la gravedad de los delitos cometidos.

A ello se sumaría el decomiso de sus propiedades y multas.

Hallados culpables de lavar dinero

El pasado diciembre de 2022, la enfermera de Chávez y su esposo fueron hallados culpables de lavado de dinero por un juez estadounidense.

En aquel momento, Marissel Descalzo, abogada de los acusados, aseguró que Díaz Guillén fue hallada culpable de dos cargos y absuelta de uno y su esposo fue declarado culpable de los tres que se le imputaban.

«Ni la señora de Guillén ni el esposo cometieron los delitos que alega el Gobierno», afirmó Descalzo.

