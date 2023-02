Fiscales de EEUU piden a corte federal congelar parole humanitario que beneficia a venezolanos - Runrun

Fiscales de 20 estados de EEUU pidieron a un juez federal congelar el parole humanitario, que permite el ingreso con patrocinador a venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos

Los demandantes argumentan que la decisión del gobierno de Joe Biden de dar luz verde al programa humanitario fue «arbitraria y caprichosa» y que genera millones de dólares en gastos en los estados que deben atender a migrantes

Los fiscales generales de 20 estados de EE.UU. pidieron este martes a una corte federal que emita una medida cautelar que congele un programa humanitario que concede un permiso migratorio a ciudadanos de Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba.

En un documento judicial, los estados demandantes piden a un juez federal en Texas que pause el programa como medida cautelar mientras la corte decide sobre el caso.

A finales de enero, los fiscales generales de una veintena de estados pidieron presentaron una demanda solicitando a la corte que se de fin al programa, que permite a los migrantes de cuatro países de Latinoamérica solicitar un permiso para vivir y trabajar legalmente en EE.UU.

Los demandantes argumentan que la decisión del gobierno de Joe Biden de dar luz verde al programa humanitario fue «arbitraria y caprichosa».

A su vez, aseguran que el programa, que tiene un límite máximo de 30.000 permisos humanitario al mes, supone un gasto de millones de dólares para los estados que tiene que proveer de «servicios a los migrantes».

La demanda está suscrita por los fiscales de estados como Florida, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas y Kentucky, entre otros, y está dirigida contra el Departamento de Seguridad Nacional y su titular, Alejandro Mayorkas, así como contra las agencias federales encargadas de velar por la seguridad fronteriza y de regular la migración hacia EE.UU.

Mayorkas ha defendido el programa, asegurando que ha reducido en un 90 % los cruces irregulares en la frontera y tachó la demanda de «incomprensible».

«Alivio migratorio» que disminuyó entrada irregular

La Casa Blanca anunció la creación del alivio migratorio para venezolanos en octubre, en medio de una incremento en la llegada de personas de este país, sumido en una crisis política y económica, a la frontera sur con México.

A principios de este año, anunció que extendería el programa, conocido como «parole humanitario» para incluir también a las personas de Haití, Nicaragua y Cuba, quienes a su vez han llegado en cifras récords buscando solicitar asilo en la frontera.

En el mes de enero, unas 11.000 personas de estas cuatro nacionalidades entraron a EE.UU. bajo este programa, según datos de DHS.

Paralelo a los beneficios migratorios, el gobierno de Biden ha implementado una política de devoluciones en caliente, por medio de una normativa sanitaria conocida como Título 42, que permite a las autoridades migratorias expulsar a México a los ciudadanos de estos países sin darles oportunidad de pedir asilo.

El Título 42, una norma heredada del mandato del expresidente Donald Trump (2017-2021), ha permitido más de 2,5 millones de expulsiones de migrantes desde que entró en vigor en 2020, según datos del International Rescue Committee.

Niegan permiso de viaje a migrantes con parole

A principios de febrero, un grupo de migrantes venezolanos que viven en otros países denunció que les negaron el permiso de viaje a Estados Unidos aunque ya sus patrocinadores habían sido aprobados.

“No tengo doble nacionalidad, no tengo antecedentes penales, nunca he ido a Estados Unidos, cumplo con la regla. Hemos enviado mensajes a CBP (la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza), llamado y no hemos tenido solución. Yo mandando todas mis pruebas que yo cumplo con los requisitos”, declaró a Univision María Briceño desde Colombia.

El testimonio de la migrante fue similar a otros tres reseñados por el medio de comunicación, quien consultó a un abogado experto en migración sobre el tema.

“ El parole es discrecional, básicamente, eso sería muy difícil para un patrocinador entablar una demanda de que le negaron o no le aprobaron la autorización de viaje. Esto es algo discrecional. Y todavía la persona con una autorización de viaje llega a los Estados Unidos y todavía Aduanas y Fronteras aquí en los Estados Unidos les podría negar la entrada”, explicó el abogado José Guerrero.

