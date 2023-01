“Sí, quiero ser Presidente, he cometido errores y me he levantado”: Ocariz anunció su precandidatura - Runrun

Este domingo, 29 de enero, el exalcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, afirmó que quiere alcanzar la presidencia del país en los comicios presidenciales previstos para el año 2024.

Si, yo quiero ser Presidente!

He cometido errores, me he caído y me he levantado.

De Petare aprendí que no hay imposibles, que la creatividad es un arma frente a la adversidad. He dedicado mi vida a servir y desde esta gran escuela, pongo nombre para cambiar Venezuela! pic.twitter.com/URlok3ysDa

— Carlos Ocariz (@CarlosOcariz) January 29, 2023