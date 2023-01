OSH: 60% de la población penitenciaria padece desnutrición severa - Runrun

El Observatorio Social Humanitario advirtió este jueves, 26 de enero, que cerca del 60% de la población penitenciaria presenta síntomas de desnutrición severa.

De acuerdo con una nota de prensa, el sistema penitenciario venezolano enfrenta diversos problemas como el retardo procesal, hacinamiento, infraestructura precaria, entre otros.

Según el OSH, estas problemáticas «condicionan y promueven a la excesiva violencia que caracteriza a las instituciones penitenciarias en Venezuela».

Carlos Nieto Palma, coordinador de la ONG Una ventana a la libertad, expresó: “Suele distorsionarse en medios de comunicación, pero los privados de libertad tienen derechos humanos, los mismos que son violentados y que al entrar a estos centros le son arrebatados”.

De acuerdo a los datos resaltados por Nieto, en Venezuela, existe sobrepoblación carcelaria, y asegura que la utilización de los centros de prisión preventiva a lo largo y ancho del país.

Al respecto, Nieto señaló que se estima que hay alrededor de 60.000 privados de libertad, está lejos de ser una solución, debido a que las instalaciones no se encuentran aptas ya que las mismas no poseen baños y los espacios son en proporción demasiado pequeños.

Otro punto que tocó Nieto fue que la principal causa de muerte en la población penitenciaria ha sido enfermedades como tuberculosis, la cual va en aumento entre los reclusos. También la desnutrición, al igual que existen altos índice de contagios de VIH.

En sus últimos informes las organizaciones que monitorean su situación alertaron que cerca del 60% de la población penitenciaria presenta síntomas de desnutrición severa.

Martha Tineo, coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, señaló la situación desfavorable para gran parte de los presos políticos.

«La situación no es nada favorable, las cifras arrojan que al menos 55% de presos políticos cumplen una condena anticipada, de la cual no existe una certeza de haber cometido un crimen. Alrededor de 309 presos políticos, como cifra referencial, han sido víctimas de torturas, por no mencionar que sus familiares son perseguidos, hostigados y muchos de ellos deben salir del país, dejando a sus familiares internados en un estado de abandono”, señaló Tineo.