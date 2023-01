Acusan formalmente a Maikel Moreno en EEUU de incurrir en sobornos y lavado de dinero - Runrun

Un jurado federal de Miami acusó formalmente al expresidente del Tribunal Supremo de Justicia venezolano y actual magistrado, Maikel José Moreno Pérez , de conspiración para lavado y de recibir sobornos «a cambio de usar su cargo para resolver asuntos civiles y penales para favorecer a los sobornadores».

Así lo reseñó el Departamento de Justicia en una nota de prensa, en la que especificó que según documentos de acusación penal, como presidente del TSJ, Moreno tenía el poder de influir en las decisiones judiciales en Venezuela.

«Tenía la autoridad para determinar el panel de jueces que escucharían casos y el poder para nombrar o destituir a jueces de los tribunales de primera instancia y de apelación en Venezuela».

De acuerdo con la investigación, Moreno recibió más de $10 millones de dólares en sobornos, «generalmente de contratistas venezolanos que habían recibido contratos de entidades estatales venezolanas».

«En 2014, antes de su nombramiento como presidente de la Corte Suprema, recibió $1 millón mediante transferencias electrónicas a su cuenta bancaria personal en Miami de un contratista venezolano. Este dinero fue para acordar resolver futuros casos penales venezolanos a favor de este contratista», se lee en la nota del Departamento de Justicia», aseguran.

Former President of Venezuelan Supreme Court Indicted on Charges of Accepting Bribes to Resolve Court Cases

A Miami federal grand jury has indicted Maikel Jose Moreno Perez. @HSI_Miami https://t.co/FvYS1PUy7O

— US Attorney SDFL (@SDFLnews) January 27, 2023