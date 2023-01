OVF: Brecha entre remuneración promedio del sector privado respecto al público alcanzó casi 200% - Runrun

A pesar del aumento de precios en dólares, la remuneración del sector privado fue significativamente superior al salario mínimo más bonos de US$ 14 mensuales que devenga la administración pública

El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) reportó un aumento de casi 200% en la brecha en el salario de trabajadores del sector público y privado.

De acuerdo con el reporte del OVF, según información de remuneraciones de los trabajadores, el salario promedio del sector privado, referido al sector comercio y servicios del Área Metropolitana de Caracas (AMC), se situó en diciembre de 2022 en US$ 139 mensuales.

Asimismo, la organización indicó que el sector privado da cuenta de más del 60% de la ocupación de los cinco municipios que conforman el AMC.

En el caso de los cargos gerenciales, según el OVF, estos alcanzan una remuneración promedio de US$ 308 mensuales, para un profesional y técnico en US$ 198 mensuales y para un obrero u operario en US$ 127 mensuales.

Si se compara la remuneración promedio de diciembre de 2022 con respecto a la de diciembre de 2021 se apreció un aumento de 49%, ligeramente inferior al alza de los precios en dólares.

Pese a verse afectada por el aumento de los precios en dólares, según el OVF, la remuneración del sector privado fue significativamente superior al salario mínimo más bonos de US$ 14 mensuales que devenga la administración pública.

Aun cuando el salario promedio para los trabajadores activos del sector público, de cinco (5) salarios mínimos, la brecha entre la remuneración promedio del sector privado respecto al público alcanzó casi 200%.

Por otra parte, en cuando a la dolarización, 54,5% de las transacciones de realizaron en bolívares mientras que un 45,5% se realizaron en dólares.

Sin embargo, en diciembre de 2022 el marcaje de precios en dólares alcanzó a 43,3%, significativamente mayor al 33,6% de diciembre de 2021, «presumiblemente como resultado de la aceleración de la inflación durante ese mes», finalizó el OVF.