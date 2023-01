Por segundo día consecutivo trabajadores de Sidor protestan para exigir dolarización de salarios - Runrun

Trabajadores de Sidor se mantienen protestando en Puerto Ordaz para exigir dolarización de sus salarios. Denunciaron despidos irregulares de quienes se han sumado a la protesta

«Por reclamar un derecho ayer me suspendieron, me botaron de la empresa. Lo que estamos exigiendo es un buen salario para garantizar el futuro de nuestros hijos, no estamos guarimbeando», declaró un trabajador de la estatal

Sin hacer mención a los reclamos de los trabajadores, la CVG publicó un tuit en el que reportó que se mantenía operativa «en su totalidad» la Planta de Pellas A y B de Sidor

Trabajadores de Sidor y de otras empresas básicas siguieron en las calles este 10 de enero en una segunda jornada de protestas para exigir la dolarización de sus salarios.

Al reclamo se sumaron trabajadores de Ferrominera de Guayana y de otras empresas básicas, quienes denuncian la «destrucción» de los salarios y la eliminación de sus conquistas sindicales.

Desde tempranas horas de la mañana del 10 de enero los manifestantes trancaron vías como la avenida de Los los Trabajadores en ambos sentidos, lo que obstaculizó el paso Puerto Ordaz – Ciudad Bolívar.

Trabajadores de Ferrominera de Guayana también alzan su voz de protesta ante la destruccion de sus salarios y la eliminación de sus conquistas. Toda Guayana está tomada por los trabajadores de Sidor ante la miseria a que los ha llevado maduro y su banda de ladrones pic.twitter.com/bzS1KAqT8h — Alfredo Ramos (@AlfredoARamos) January 10, 2023

Los trabajadores de Sidor se negaron a dialogar con dirigentes sindicales afectos al gobierno.

Denuncian despidos irregulares

El medio regional Correo del Caroní informó que desde el 9 de enero de 2023 en horas de la mañana se iniciaron las protestas, cuando aproximadamente mil obreros de la estatal del acero trancaron la avenida de Los Trabajadores para exigir que las autoridades de Sidor hicieran acto de presencia.

De acuerdo con información del medio, los sidoristas pernoctaron en el lugar. Trabajadores de la empresa aseguraron que la estatal entregó medidas cautelares de despido a todos los choferes de la empresa que apoyaron la protesta y movilizaron al personal hacia el lugar de la tranca.

«Por reclamar un derecho ayer me suspendieron, me botaron de la empresa. Lo que estamos exigiendo es un buen salario para garantizar el futuro de nuestros hijos, no estamos guarimbeando», declaró a VPITV Henry Quintana, trabajador de la compañía, al tiempo que hacía un llamado a la Presidencia de la República y a los ministros a tomar nota de la situación.

Trabajadores de Sidor mantienen protesta por más de 24 horas en Ciudad Guayana, #Bolívar, para exigir la dolarización de sus salarios. #10Ene Accede a #MeridianoVPItv, aquí: https://t.co/nLWqeJKIGc pic.twitter.com/Kd1p8qIjJG — VPItv (@VPITV) January 10, 2023

#CiudadGuayana #9Ene | 9:21 pm

Trabajadores de SIDOR mantienen la protesta en la Av. De Los Trabajadores sentido Puerto Ordaz-Ciudad Bolívar (viceversa) a la altura del Portón 4. Señalaron que a pocos metros hay algunas VN4-tanquetas-de la GNB. pic.twitter.com/qEuoE0RnDP — Pableysa Ostos (@PableOstos) January 10, 2023

Gobierno asegura que Sidor mantiene operaciones

Sin hacer referencia a las protestas de dos días, la Corporación Venezolana de Guayana publicó un tuit en el que reportó que se mantenía operativa «en su totalidad» la Planta de Pellas A y B de Sidor.

«Gracias a la clase trabajadora, heroica e invencible», expresaron en un mensaje compartido en Twitter.