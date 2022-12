Nicolás Maduro designó a Manuel Vadell como embajador ante Brasil - Runrun

Este jueves, 22 de diciembre, Nicolás Maduro designó a Manuel Vicente Vadell como embajador del país en Brasil, donde iniciará su misión diplomática tras la toma de posesión del mandatario electo, Luiz Inácio Lula da Silva, el 1 de enero, para restablecer las relaciones bilaterales, suspendidas desde 2019.

El nombramiento, que debe ser aprobado por el Parlamento, fue anunciado por el gobernante a través de su cuenta de Twitter, donde compartió una fotografía con Vadell, quien en 2015 fue designado cónsul general de Venezuela en Sao Paulo.

Linda noche, arropada por el frío navideño en nuestra ciudad capital, me reuní con el Lcdo. Manuel Vicente Vadell, quien me trajo muy buenas noticias. He decidido designarlo como nuevo Embajador de Venezuela en la República Federativa de Brasil, a partir del #1Ene del año 2023. pic.twitter.com/NcsgHd0CcQ

— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 22, 2022