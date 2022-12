Padre de niña que murió porque la GNB impidió paso de ambulancia exige investigación sobre el caso - Runrun

Este martes, 6 de diciembre, Jonathan Pernía, padre de Michel Pernía Sánchez, la menor que falleció porque la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) impidió el paso a Colombia en la ambulancia que la trasladaba, exigió que se investigue el caso.

«Han pasado 6 días desde la muerte de mi hija y nadie nos ha llamado. Ni el fiscal, ni el CICPC, ni el Alcalde, ni el gobernador Freddy Bernal. Aquí no investigan nada», dijo Pernía.

A través de varios videos difundidos por las redes sociales, Jonathan Pernía exige que la muerte de la niña no quede impune.

«Le pido al señor Freddy Bernal que me reciba y me dé respuestas sobre el caso. Señor Gobernador, aspiro y espero que me reciba», dijo.