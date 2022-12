“No sé cuánto es mi sueldo”: La perla que soltó el ministro de Trabajo en una entrevista - Runrun

Este martes, 6 de diciembre, el ministro de Trabajo, Francisco Torrealba afirmó que no sabe cuánto es su sueldo por el cargo que desempeña.

«Ahora mismo no sé cuánto es mi sueldo, yo cobro por trabajador del Metro de Caracas, pero los ministros deben estar por el orden Bs. 700 mensuales, no sé si hay distintos sueldos para los ministros», dijo Torrealba en entrevista concedida a Globovisión.

Al ser cuestionado si el dinero percibido le alcanzaba para cubrir sus necesidades, Francisco Torrealba respondió que los ministros tienen un nivel de consideración para sus gastos.

Luego de las declaraciones del ministro del Trabajo, las reacciones en Twitter no se hicieron esperar.

Ricardo Ríos, usuario de Twitter, señaló que el desconocimiento del ministro «puede prestarse para múltiples conjeturas».

Otro usuario señaló que «es grave» que un ministro no sepa cuánto gana.

Que un Ministro y más el de Trabajo no sepa ni cuento gana él es grave. ¿En qué ayuda entonces ese ministerio a los trabajadores? ¿Que función tiene Francisco Torrealba entonces?

Por su parte, el activista político, Eduardo Battistini consideró que no se le puede creer a Francisco Torrealba cuando afirma que desconoce cuánto gana.

Otras usuarios calificaron las declaraciones de Francisco Torrealba como «hipócritas» y lo invitaron a presentar una declaración de sus bienes.

