En Catar las violaciones a DDHH no se sancionan con tarjeta roja - Runrun

Este domingo 20 de noviembre se inaugura la Copa Mundial de Fútbol Masculino de la FIFA 2022, que se disputará en Catar, un torneo que despegará con la expectativa de buscar un nuevo campeón del deporte, pero también, en medio de fuertes controversias y señalamientos.

Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) han denunciado con mayor insistencia en los últimos días las restricciones y violaciones a derechos humanos en el país árabe.

La celebración del mundial que iniciará en Catar fue anunciada hace 12 años cuando se les dio la concesión para ser sede en 2022. En el camino a la celebración del Mundial, a este país le han cantado varias faltas relacionadas con los derechos humanos.

#Qatar

The treatment of migrant workers is just one of a range of violations human rights

Authorities repress freedom of expression, freedom of the press. Women and LGBT individuals continue to face discrimination #PayUpFIFAhttps://t.co/5K8KTQxhAL pic.twitter.com/P5vlN1obUz

