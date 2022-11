Cuatro respuestas de Petro sobre Venezuela al diario El País - Runrun

El mandatario colombiano ofreció una entrevista al periódico español antes de dejar la COP27, que se desarrolla en Egipto

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a las preguntas que el diario El País le hizo sobre Venezuela antes de que dejara la ciudad de Sharm el Sheij, en Egipto, donde participó en la COP27, evento en el que también estuvo Nicolás Maduro. Allí habló sobre temas tan diversos que van desde la disminución del consumo de petróleo y carbón hasta la lenta apertura de la frontera, pasando por las futuras elecciones presidenciales venezolanas. Runrun.es reúne todas las declaraciones en esta nota.

Respuesta 1. Sobre la apertura de la frontera con Colombia

«El tema de la frontera va más lento de lo que creía. Durante los años en los que no tuvimos relaciones Colombia y Venezuela, un tiempo de vacío estatal, se creó un poder mafioso sobre el comercio, con una capacidad enorme de destrucción de la población que tenía que transitar de un lado a otro. Al abrirla ahora, nos toca chocar con ese tipo de estructuras criminales».

Petro confía en que los militares de su país, en coordinación con Venezuela, pueden hacerle frente a las mafias que operan en la frontera. «Lo que pasa es que eso nos demora tener normalidad entre los países. Yo propuse la entrada de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Maduro lo está evaluando. En la práctica significa -y fue el tema de mi conversación personal con él- aceptar que la democracia liberal es parte de la agenda progresista en América Latina».

«Que Conviasa no vuele entre Bogotá y Caracas son temores al interior de nuestro propio Gobierno y de las empresas, que no quieren exponerse a las sanciones», indicó Petro.

Respuesta 2. Democracia liberal, elecciones y Maduro

P. ¿Fue osado hablarle a Maduro en persona de democracia liberal durante su visita a Caracas?

R. Sí. Si uno mira los últimos triunfos electorales, el de Boric, el de Lula, el mío, hay un cambio en América Latina. Es el triunfo de grandes frentes democráticos, es la izquierda frente al fascismo. Rechazar la democracia liberal lleva hacia dictaduras y autoritarismos como se vienen presentando en algunos países de América Latina.

P. ¿Se refiere a Venezuela?

R. (Risas). Me refiero a países autoritarios en América Latina en general. Defender la democracia liberal me parece que es importante para toda América Latina y para Venezuela. ¿Es difícil? Es muy difícil. Porque siempre está en el ambiente la destrucción física. Nuestras derechas no son democráticas. Una vez las derechas se hacen el poder, matan. Ese es el gran temor que hay en Venezuela.

«Siento en Maduro la decisión de hacer elecciones en el 2024. Me puede engañar, pero esa es la impresión que tengo. Ese es su objetivo», aseguró Petro.

Para el mandatario colombiano, en Venezuela sí son posibles unas «elecciones libres y verificables». «Deben versar sobre un acuerdo de garantías para el que pierda, cualquiera que sea. Al perdedor se le debe respetar dentro de Venezuela. Y no debe haber una injerencia en la decisión libre del pueblo venezolano», dijo. Propone así una amnistía.

Respuesta 3. La negociación con el ELN

«Ellos (ELN) están nombrando su equipo de negociación, a sus voceros. Nosotros también tenemos definidos a los nuestros, pero no haré públicos los nombres todavía».

Afirmó que Maduro no vetó la presencia del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en el proceso. «Lo que es sabido es que España propició que se incluyera al ELN en la lista de terroristas de la UE y eso dificulta todo».

Respuesta 4. Dejar de consumir petróleo y carbón

«Lo primero es no hacer la política del avestruz, pensar que podemos vivir 20 años más así. Esa es la visión de las élites colombianas y venezolanas. Si no hacemos nuestra adecuación vamos a estrellarnos en un futuro cercano. Noruega, país petrolero, ha puesto su excedente financiero en un fondo e invierte en diversas actividades que le permiten obtener una renta. Su idea es que esas rentas financien su sistema pensional. Lo mismo está haciendo el mundo árabe. Colombia y Venezuela no han hecho eso. En cierta forma, hemos perdido el tiempo. Es irreversible. En el caso colombiano incluso elevaron a norma constitucional la distribución de las regalías petroleras en una infinidad de pequeños proyectos regionales que en realidad lo que hacen es ser mecanismos de corrupción y robo. Vamos a tratar de encauzar esa inversión hacia la transición».

«No les conviene una transición rápida. Incluso Venezuela ha hecho alianzas con Arabia Saudita, la posición más conservadora. Yo he propuesto cambiar deuda por acción climática».