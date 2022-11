Ocariz: La oposición debe tener un plan B si hay adelanto de presidenciales - Runrun

Ocariz señaló que han tenido reuniones en Primero Justicia y que esos encuentros forman parte de la dinámica política

Carlos Ocariz, dirigente de Primero Justicia, opinó este martes 8 de noviembre que la oposición debe tener un plan B si hay un adelanto de elecciones presidenciales, previstas para el 2024.

Durante una entrevista que ofreció al Circuito Éxitos de Unión Radio, Ocariz señaló que debe haber un proceso interno para escoger al candidato de las primarias y en Primero Justicia tienen una reunión para escoger el mecanismo.

«No solamente lo respetaría, sino que todo esto estamos impulsando, va a ser una de las banderas que el candidato que quede allí y en las primarias», explicó.

Además, recalcó que no se puede hacer política «fingiendo demencia», a lo que añadió que hay un «descontento en la calle con la política y los políticos».

También, consideró que las primarias son fundamentales. «Si escogemos un candidato y no bajo un proceso de legitimación, entonces no es aprender de los errores», dijo.

Al respecto, señaló que ante un eventual adelanto de las presidenciales, la oposición debe tener planes B y que ha presionado para tener una fecha de las primarias.

«También estoy presionando mucho para que tengamos un plan B si hay adelanto de elecciones. Eso significa que tenemos que adelantar las primarias», añadió Ocariz.

Por otra parte, manifestó que todos los fracasos de la oposición han ocurrido porque no han «explicado por qué pasan las cosas, cómo pasan las cosas y cuál es el siguiente paso».

«Pensar que todo está bien, que vamos por un camino perfecto y que no pasa nada, es no entender lo que la gente está sintiendo», acotó.

Sobre su candidatura

Carlos Ocariz recordó que el sábado, 5 de noviembre, presentó un movimiento social-popular en el que espera que todos los factores se integren «para luchar por la propiedad».

«Siento que a la política hay que meterle sustancia, no solo es coyuntura. El 85% de la gente no es dueña de donde vive. La gran mayoría de los venezolanos no es propietario», sostuvo.

Asimismo, dijo que en el país existe «un gran rechazo hacia la política, en gran parte por errores que hemos cometido». Consideró también que «hay que pedir perdón» por las faltas.

«Todas estas propuestas las estamos haciendo por todo el país. Si tienen el visto bueno, yo voy a medirme, primero en mi partido, y de quedar allí, ir a las primarias», añadió.

Para Ocariz es necesario «empezara a llenar el alma y la cabeza de la gente y si eso prospera, vamos hacia allá».

«Esto no es un movimiento antipartidos, es un movimiento donde entran todos los partidos», acotó el dirigente político de oposición.

