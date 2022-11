Patrulla fronteriza de EEUU disparó contra venezolanos que intentaban cruzar El Paso - Runrun

Traducción libre de El Paso Times

Una tensa y caótica escena se vivió este 31 de octubre en la frontera entre Estados Unidos y México, a lo largo del Río Grande, en El Paso, cuando un grupo de migrantes cruzaba la frontera ondeando banderas venezolanas y hondureñas y fue atacado por la Patrulla Fronteriza, que disparó proyectiles de control de multitudes.

La Patrulla Fronteriza ha estado expulsando a inmigrantes venezolanos a México desde el 12 de octubre, por lo que muchos se han encontrado atrapados en el limbo de las ciudades fronterizas. En Juárez, decenas han estado durmiendo en la ribera sur del Río Grande, esperando un cambio en la política estadounidense.

Un video capturado por El Paso Times muestra a decenas de agentes de la Patrulla Fronteriza y personal de apoyo formando una línea a lo largo de la frontera, cerca del paso elevado Loop 375, al sur del vecindario de Chihuahuita y las vías del tren, para disuadir al grupo de migrantes de cruzar.

Los agentes dispararon, al menos tres veces, lo que un portavoz de la Patrulla Fronteriza llamó inicialmente «proyectiles de control de multitudes», después de que supuestamente los agentes fueran agredidos. Se sabe que la Patrulla Fronteriza usa bolas de gas pimienta para controlar las multitudes en la frontera.

Jonathan Blazer, de la Unión Americana de Libertades Civiles, dijo respecto al incidente en El Paso: «Este video es muy alarmante. Las personas que buscan asilo en suelo estadounidense deben ser evaluadas para ofrecerles protección, no rechazadas, especialmente mediante el uso de la fuerza».

A principios de este mes, la administración de Biden llegó a un acuerdo con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Según este acuerdo, México aceptó acoger a los venezolanos expulsados ​​bajo la autoridad sanitaria estadounidense del Título 42. A cambio, EE. UU. prometió 65.000 visas de trabajo adicionales para mexicanos, migrantes centroamericanos y haitianos. Ambos países también acordaron procesar hasta 24.000 venezolanos en el país, por aire, no en la frontera entre Estados Unidos y México.

Sin embargo, muchos venezolanos viajan sin documentos en México y no pueden calificar para el programa.

BREAKING: Border Patrol agents shot "projectiles" as it forced a group of Venezuelans who had entered the US under the El Paso international bridge back into Mexico Monday.

This comes on the heels of Biden admin's ordering Venezuelans be returned to Mexico.

Video: El Paso Times pic.twitter.com/w27pcPU3am

— Anna Giaritelli (@Anna_Giaritelli) October 31, 2022