60 muertos luego del colapso de un puente en la India - Runrun

Las autoridades elevaron a 60 los muertos tras el colapso de un puente colgante en el oeste de la India que se vino abajo mientras cientos de personas pasaban por la infraestructura abierta al público hace escasos cuatro días.

“Más de 60 personas han muerto” tras el colapso del puente colgante de Morbi, en el occidental estado de Gujarat, si bien las operaciones de rescate continúan, informó en una declaración a los medios el ministro de Vivienda y Desarrollo Rural de Gujarat, Brijesh Merja.

Las autoridades han movilizado tropas, incluida la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF), para operaciones de rescate, informó en Twitter el jefe de gobierno de Gujarat, Bhupendra Patel.

BREAKING: Bridge with hundreds of people collapses into river in western India pic.twitter.com/eRRIk0aMsS

— BNO News (@BNONews) October 30, 2022