Niños migrantes venezolanos protestan en línea México-EEUU - Runrun

Niños migrantes venezolanos protestaron el 18 de octubre al borde del río Bravo (río Grande en EE.UU.) que divide a México con Estados Unidos, en rechazo a la separación que han sufrido de sus padres ante la nueva política migratoria del gobierno estadounidense de deportarlos a territorio mexicano.

«Con los sueños de un niño no se juega, quiero encontrarme con mis hermanos», «Pase la selva y no me dejan ver a mi papá» y «Quiero ver a mi papá y no me dejan entrar», fueron los mensajes que apuntaron en cartulinas.

La agencia de noticias EFE recogió el testimonio de algunos menores manifestantes. Belitza Gutiérrez, de 10 años, comentó que extraña a su padre y quiere volver a abrazarlo, al igual que a su hermano.

«Pido al presidente Biden que nos deje cruzar, queremos un mejor futuro sin tantas cosas malas como Venezuela», expuso. Contó que cuando cruzaron la frontera pasaron cuatro días encerrados: «No veíamos el sol, había mucha gente enferma y sin decirnos nada nos devolvieron».

Otro caso es el de Franyesi Arroyo, de 7 años, quien mencionó que en estos últimos días ha tenido mucho frío, hambre, no tiene frazadas para dormir, y por eso está muy triste.

«Lo único que quiero de Estados Unidos, es que me dejen ver a mi papa», dijo la menor, quien entre llantos gritaba: «¡Quiero ver a mi papa, lo quiero abrazar y besar, es muy triste estar separada de él».

En situación de calle

Cientos de migrantes venezolanos que fueron expulsados de Estados Unidos a México se encuentran en situación de calle en Ciudad Juárez, ante las nuevas políticas migratorias que impuso el gobierno norteamericano.

De acuerdo con la agencia EFE, en Ciudad Juárez, fronteriza con Texas, familias completas están sin un techo donde vivir. Además, no tienen alimentos ni abrigo y se enfrentan a un clima gélido ante la llegada de un Frente Frío a la región fronteriza.

El pasado jueves, 13 de octubre, el gobierno de Estados Unidos advirtió a los migrantes venezolanos que fracasarán si intentan llegar de forma irregular a territorio estadounidense. Ante eso, los invitó a buscar una de las visas de protección que anunció.

Cabe recordar que el gobierno estadounidense negoció con México ofrecer 24.000 visados para venezolanos y regresará a territorio mexicano a todos los que crucen la frontera de forma irregular.

Después del anuncio, se generó la expulsión de migrantes venezolanos quienes no cuentan con los recursos suficientes para solventar sus gastos básicos y solo tienen 15 días para dejar México.

El inhumano retorno de migrantes por el Darién

El presidente de la Cruz Roja panameña, Elías Solís, señaló el 18 de octubre que el retorno de los migrantes venezolanos por la ruta del Darién sería «lo más inhumano».

En declaraciones ofrecidas a VPI tv, Solís aseguró que una vez que las personas migrantes llegan a las estaciones migratorias dan cuenta de la situación que han vivido.

«Para algunos es un poco más fácil dentro de lo difícil, para otros es mucho más extenuante, incluso, algunos dicen que no lo volverían a hacer, ahora imagínense que tengan que ser retornados por la misma ruta», cuestionó el presidente de la Cruz Roja panameña.

Elías Solís aseguró que la Cruz Roja de Panamá no se encarga de retornar a las personas migrantes. Sin embargo, indicó que existen organizaciones que tal vez puedan brindar el apoyo, como las Naciones Unidas y el propio sistema de migración panameña.

Solís explicó que la opción ideal para que los venezolanos migrantes varados en Panamá retornen a su país es por vía aérea, pero eso implicaría un costo para las compañías de vuelo.

«El retorno aéreo tendría que ser gestionado por el gobierno de las personas migrantes. Es un tema muy complejo», aseguró Solís.

