OVF reporta leve aumento en salarios en el sector privado - Runrun

Los salarios del sector público en agosto acusaron una caída pronunciada. Un trabajador que gane sueldo mínimo, solo puede adquirir el 5% de la canasta de alimentos

Los salarios que ofrece el sector privado registraron un aumento tanto en bolívares reales como en dólares, según las cifras que reporta el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) correspondientes al tercer trimestre de 2022.

«Efectivamente, en términos de bolívares corregidos por la inflación, las remuneraciones del sector comercio y servicios del Área Metropolitana de Caracas, se incrementaron en 3,4% respecto al segundo trimestre de 2022, mientras que en dólares corrientes, las remuneraciones mejoraron 3,5% en relación con el segundo trimestre de 2022″, señala el OVF.

El OVF detalla que el salario promedio del sector privado antes referido se situó en septiembre en US$ 126,5 mensuales, correspondiendo US$ 278,5 a los cargos gerenciales, US$ 176,3 a los profesionales y US$ 116, a los obreros. Sin embargo, esas remuneraciones se quedan cortas frente al costo de la canasta alimentaria.

Caída en el sector público

Por otra parte, los salarios del sector público en agosto acusaron una caída pronunciada. Así, valorados en bolívares constantes en agosto el salario mínimo disminuyó 7,3% y en dólares la caída fue 27,2% como resultado de la agresiva devaluación del bolívar durante ese mes.

Por tanto, un trabajador que gane sueldo mínimo, solo puede adquirir el 5% de la canasta de alimentos que, según las estimaciones del OVF, se ubica en 371 dólares.