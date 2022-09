El mundo reacciona tras la muerte de Isabel II - Runrun

Desde la primera ministra británica, hasta Mick Jagger, pasando por Bill Gates se pronunciaron ante el fallecimiento de la monarca inglesa

El fallecimiento de la reina Isabel II provocó múltiples reacciones en el mundo.

Desde la recién nombrada primera ministra de Reino Unido, Lizz Truss, hasta el cantante de la banda Rolling Stones, Mick Jagger, expresaron su pesar por la muerte de la monarca, a los 96 años de edad.

Artistas, escritores y empresarios que fueron nombrados Sir y Dame por Isabel II fijaron posición sobre el hecho.

Aquí mostramos algunas de las condolencias enviadas a la familia real:

Lizz Truss, primera ministra británica: “La muerte de su majestad es un gran impacto para la nación y el mundo, Isabel II fue la roca que construyó la Gran Bretaña moderna”

Boris Johnson, ex primer ministro británico : “Este es el día más triste de nuestro país, recién ahora entendemos cuánto significó para nosotros, cuánto nos amaba”.

Statement on the death of Her Majesty Queen Elizabeth II (1/3) pic.twitter.com/kDN6cW8Njp — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 8, 2022

Joe Biden, presidente de Estados Unidos : “Hoy los pensamientos de todas las personas en los Estados Unidos están con el pueblo del Reino Unido. Su legado ocupará un lugar preponderante en las páginas de la historia británica y del mundo”.

Our statement on the death of Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/0n7pmVVg2w — President Biden (@POTUS) September 8, 2022

Sir Mick Jagger : “Toda mi vida, la Reina Isabel II ha estado presente, en mi infancia recuerdo haber visto su matrimonio en televisión, la recuerdo con una bella dama y una abuela de la nación, mis condolencias a la familia real”.

For my whole life Her Majesty, Queen Elizabeth II has always been there. In my childhood I can recall watching her wedding highlights on TV. I remember her as a beautiful young lady, to the much beloved grandmother of the nation. My deepest sympathies are with the Royal family. pic.twitter.com/3JLILZDKwK — Mick Jagger (@MickJagger) September 8, 2022

Sir Elton John : “Junto con el resto de la nación, estoy tremendamente triste de escuchar las noticias sobre el fallecimiento de Su Majestad. Ella fue una presencia inspiradora y estuvo con la nación en los grandes y oscuros momentos”.

Sir Paul McCartney : “Dios salve a la reina, que descanse en paz, larga vida al rey”.

God bless Queen Elizabeth II

May she rest in peace

Long live The King Paul McCartney pic.twitter.com/fK9wXqkAsa — Paul McCartney (@PaulMcCartney) September 8, 2022

Sir Ringo Starr: “Dios bendiga a la reina, paz y amor para toda la familia”.

God bless Queen Elizabeth peace and love to all the family peace and love Ringo. 😎✌️🌟❤️🌈☮️ pic.twitter.com/B8Tomh9HoD — #RingoStarr (@ringostarrmusic) September 8, 2022

Justin Trudeau, primer ministro canadiense : “Fue una presencia constante en nuestras vidas y su servicio a los canadienses seguirá siendo para siempre una parte importante de la historia de nuestro país”.

Please read my full statement: https://t.co/sSk2HuzYXx — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 8, 2022

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España : “Mis condolencias a toda la familia real, al gobierno y a la ciudadanía de Reino Unido y la Commonwealth por el fallecimiento de la reina Isabel II. Una figura de relevancia mundial, testigo y autora de la historia británica y europea”.

Luis Almagro, secretario general de la OEA : “Nuestras profundas condolencias a la familia real, al pueblo del Reino Unido y a la Commonwealth por el fallecimiento de la Reina Isabel II”.

Emmanuel Macron, presidente de Francia: “Su Majestad, la Reina Isabel II encarnó la continuidad y unidad de la nación británica por 70 años. La recuerdo como una amiga de Francia”.

Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN: “Fue un ejemplo desinteresado de liderazgo y de servicio público”.

Antonio Guterres, secretario de la ONU : «Estoy profundamente entristecido por la muerte de la Reina Isabel II. Fue admirada en todo el mundo por su gracia, su dignidad y su dedicación”.

Sir Rod Stewart: “Han sido 48 horas devastadoras, mi hermano Don murió el martes a los 94 y la reina muere hoy a los 96. Como Don, la reina ha tenido una presencia unificadora a lo largo de mi vida. Una estrella que nunca dejará de brillar en nuestros corazones y almas. Un privilegio haber tocado para ella».

It has been a devastating 48 hours. My brother Don passed on Tuesday at 94 and today Her Majesty Queen Elizabeth II at 96. Like Don, the Queen has been a presence all through my life as a great unifier. A shining star that will never fade in our hearts and souls. pic.twitter.com/9FKYrQQ3kN — Sir Rod Stewart (@rodstewart) September 8, 2022

Nicolás Maduro : “La República Bolivariana de Venezuela lamenta el fallecimiento de la Reina Isabel II, expresamos nuestras condolencias a la familia real, al Reino Unido y al pueblo británico”.

Juan Guaidó : “Extendemos nuestras más sentidas condolencias al pueblo británico y la familia real por el fallecimiento de Su Majestad”.

Tom Jones: “La reina Isabel fue una constante presencia e inspiración a lo largo de mi vida, fue una fuerza desbocada en momentos difíciles. Me siento honrado y bendecido de haber sido testigo de su reinado”.

Dame JK Rowling: “La mayoría del pueblo britanico no ha conocido a ningún otro monarca. Ella cumplió con su deber hasta las últimas horas y se convirtió en un símbolo positivo para Gran Bretaña y todo el mundo”.

Most British people have never known another monarch, so she’s been a thread winding through all our lives. She did her duty by the country right up until her dying hours, and became an enduring, positive symbol of Britain all over the world. She’s earned her rest. #TheQueen — J.K. Rowling (@jk_rowling) September 8, 2022

Sir Bill Gates: “Me siento complacido de haber conocido a la reina y estoy muy triste por su fallecimiento. Mis más profundas condolencias a la familia real y al pueblo británico”