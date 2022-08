Constructoras de paz | El acoso callejero perturba la tranquilidad de las merideñas - Runrun

93% de las personas encuestadas sufrieron acoso callejero en la vía pública; 87 % en transporte público y 73% en plazas y parques

En las calles de Mérida, muchas mujeres dicen no sentirse seguras en los espacios públicos que atraviesan en su cotidianidad. El acoso callejero es una forma de violencia de género que no ha sido tipificada en la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Sara*, defensora de derechos humanos de 32 años, se ha sentido incómoda por el acercamiento de trabajadores de entes gubernamentales. “Las cuadrillas de limpieza de la alcaldía me han hecho sentir acosada y vulnerable. Cada vez que camino al gimnasio me toca cambiar de acera para no escuchar las cosas que me dicen, me hace sentir mucha angustia”, narra.

Sara, que vive en la Avenida Las Américas, ha modificado incluso su forma de vestirse. Dejó de usar faldas, tops y leggins, como consecuencia de los comentarios de acoso callejero del cual ha sido víctima en varias ocasiones.

En mayo de este 2022, la Red Mérida Feminista (RMF) realizó una encuesta sobre el acoso callejero, que estuvo abierta para hombres y mujeres, y arrojó datos interesantes. La RMF encuestó a 131 personas sobre el acoso callejero y el 70% de ellas manifestaron sentir ansiedad luego de un ataque.

93% de las personas encuestadas sufrieron acoso callejero en la vía pública; 87 % en transporte público y 73% en plazas y parques.

Por otra parte, el 31% manifestó que al menos una vez presenciaron que alguien se masturbó de forma intencional en un lugar público. 35,8 % de los encuestados ha recibido roces no consentidos en sus partes íntimas, en un lugar público, al menos una vez.

Las consecuencias del acoso callejero repercutieron en un 79,4 % de personas que cambiaron su ruta diaria de tránsito para evitar pasar por el lugar donde recibieron acoso. Aunado a esto, el 76,3% manifestó sentirse indefenso ante esta situación.

Se afirma, después de estas cifras, que el acoso callejero conlleva a la víctima a presentar alteraciones en sus emociones y les arrebata la tranquilidad.

Este trabajo fue publicado en el microsite de Mujeres Constructoras de Paz que estrenó IPYSve el pasado 18 de julio.

Esta red de periodistas recoge noticias, entrevistas e informes sobre la situación en la que se encuentran las mujeres en un país como Venezuela, caracterizado por una crisis humanitaria compleja.