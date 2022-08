Protestarán en la Fiscalía el próximo #24Ago para exigir liberación de activistas detenidos en julio - Runrun

Emilio Negrín, Alcides Bracho, Reynaldo Cortés, Néstor Astudillo, Alonso Meléndez y Gabriel Blanco fueron detenidos el pasado mes de julio. Familiares y amigos de los activistas exigirán respuestas a la fiscalía

El pasado 19 de agosto Diannet Blanco, esposa del trabajador humanitario Gabriel Blanco detenido en El Valle, denunció que la fiscalía no había presentado el acto conclusivo del caso y que no habían permitido a sus abogados el acceso al expediente

El próximo 24 de agosto se realizará una protesta frente a la sede del Ministerio Público en Caracas para exigir la liberación de los seis activistas humanitarios detenidos en julio.

Así lo anunció este 22 de agosto en su cuenta en Twitter el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).

Familiares y amigos de Emilio Negrín, Alcides Bracho, Reynaldo Cortés, Néstor Astudillo, Alonso Meléndez y Gabriel Blanco encabezarán la manifestación, tras cumplirse más de 45 días de las detenciones.

«Concluye con la injusticia, Tarek», se lee en el volante de invitación de la protesta.

Familiares y amigos de los trabajadores Emilio Negrín, Alcides Bracho, Reynaldo Cortés, Néstor Astudillo, Alonso Meléndez y Gabriel Blanco, detenidos por el gobierno de Maduro, se concentrarán este #24Ago frente al Ministerio Público para exigir la libertad de los luchadores 👇 pic.twitter.com/BVmIlXDVvn — PROVEA (@_Provea) August 21, 2022

«El solo hecho de estar detenido es tortura psicológica»

El pasado 19 de agosto Diannet Blanco, esposa del trabajador humanitario Gabriel Blanco detenido en El Valle, denunció que la fiscalía no había presentado el acto conclusivo de su caso.

Tampoco, según su denuncia, había permitido el acceso al expediente a sus abogados

«Mi esposo cumple 45 días injustamente detenido. Toda su vida se ha dedicado a trabajar por y para la gente (…) Sigue en la PNB de La Yaguara», declaró, en el marco de un foro virtual sobre asistencia humanitaria.

«La Fiscalía debería pronunciarse y exijo que le den la libertad inmediata. Gabriel lo que ha hecho es ayudar al país. Ayudar en este contexto de situación humanitaria compleja, no puede ser que siga injustamente encarcelado«, sostuvo.

Reveló que el activista ha presentado problemas de salud durante su reclusión.

«A pesar de que no ha habido una tortura física, el solo hecho de estar detenido injustamente es una tortura psicológica. ¿Quién le paga a él ese tiempo pérdido? A mí no me han pagado los más de tres años que estuve encarcelada. Espero que con mi esposo no se repita la historia y haya justicia», clamó.

Asimismo, exigió a la Defensoría del Pueblo que vele por el cumplimiento del debido proceso.