Nuevo intento de invasión a la Torre de David: "Estamos cansados de pagar alquileres" - Runrun

La madrugada de este miércoles, 3 de agosto, se produjo un intento de invasión en la Torre de David, construcción ubicada en la avenida Andrés Bello de Caracas.

De acuerdo con imágenes compartidas en redes sociales, un numeroso grupo de personas que reclaman vivienda decidieron tomar la estructura abandonada.

Esta torre también se le conoce por el nombre de Centro Financiero Confinanzas.

«Buenas noches, mi presidente Nicolás Maduro. Aquí estamos un equipo de familias necesitadas de vivienda. No somos delincuentes, somos personas trabajadoras. Necesitamos nuestras casas», se escucha decir a un hombre que estaba en el grupo.

El mismo vocero del grupo aseguró que están «cansados de pagar alquileres» y que necesitan una vivienda. Luego procedieron a cantar el Himno Nacional en el lugar.

Las personas que estaban en el lugar pedían hablar con Carmen Meléndez, alcaldesa del municipio Libertador de Caracas.

A través de Twitter, la usuaria @aurelia2312 señaló que al lugar llegaron muchas personas, incluidos niños y bebés. «Algunos eran de los que vivían ahí. Conocen la zona porque saben por donde entrar», aseguró la tuitera.

Esta usuaria aseguró que en medio del hecho abrieron unas bodegas en el lugar. Además, dijo que un grupo de personas no pudo entrar «porque la policía bloqueó las entradas».

«Dos bodegas abrieron, están vendiendo llamadas, cigarros y frescos. Aquí no se come cuento, están comprando policías e invasores», añadió la usuaria.

Un grupo de gente que quería invadir no pudo porque la policía bloqueó las entradas y permanecen en distintas calles. Dos bodegas abrieron, están vendiendo llamadas, cigarros y frescos. Aquí no se come cuento, están comprando policías e invasores. Al fin y al cabo esto es Macondo

— aurelia pena (@aurelia2312) August 3, 2022