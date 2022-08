Jefe humanitario de la ONU asegura que en Venezuela "siguen existiendo necesidades humanitarias" - Runrun

Martin Griffiths, jefe de servicios humanitarios de la ONU, aseguró este martes, 2 de agosto, que en Venezuela «siguen existiendo necesidades humanitarias».

Así lo dijo tras concluir su visita de 48 horas al país, tras llegar el pasado domingo, 31 de julio a Venezuela.

Citado en una declaración oficial, Griffiths señaló: «Siguen existiendo necesidades humanitarias importantes».

«Es más importante que nunca que la comunidad internacional continúe mostrando solidaridad con el pueblo venezolano, asegurando que los más vulnerables, incluidas mujeres, niñas, niños y ancianos, no se queden atrás», añadió.

Griffiths se reunió con Nicolás Maduro, así como con varios ministros y vicepresidentes, representantes de la oposición y de varias ONG locales y extranjeras.

«Me complace decir que en mis reuniones con las autoridades acordamos publicar el Plan de Respuesta Humanitaria para 2022-2023, que ayudará a desbloquear recursos críticos para el bienestar del pueblo venezolano», anunció.

Según el comunicado, este nuevo plan requiere de 795 millones de dólares.

También, el jefe humanitario de la ONU agradeció la solidaridad de los donantes internacionales, gracias a los cuales han entrado 170 millones de dólares este año para ayudas.

Asimismo, llamó al gobierno chavista, la oposición y la comunidad internacional a trabajar juntos para usar recursos congelados de Venezuela en el exterior para el beneficio de los más vulnerables y del desarrollo del país.

«La ONU está lista para apoyar», agregó.

A través de su cuenta de Twitter, el Jefe humanitario de la ONU informó que realizó una visita a la Maternidad Concepción Palacios en Caracas. Allí conoció mujeres embarazadas, madres y personal de salud.

Sobre la visita, comentó que una niña de 13 años le dijo: “Estaba en casa y empecé a tener complicaciones. Tenía mucho miedo, pero ahora estoy mucho más tranquila después de recibir atención médica”.

Por otra parte, aseguró que la ONU trabaja con autoridades sanitarias para garantizar que las madres y sus bebés reciban la atención que necesitan.

One 13-yr-old girl told me: “I was at home & I started to have complications. I was very scared but now I am much calmer after receiving medical care.” pic.twitter.com/2gcWaO3aB6

In #Caracas , I visited the Concepción Palacios Maternity Hospital where I met pregnant women, mothers, babies & medical staff.

.@UN is working with health authorities to ensure that these women & their babies receive the care they need.

Thanks to donors’ support, @pahowho, @unicefvenezuela, @UNFPA_Ve & partners have been able to improve access to safe water & supplies, and reduce maternal mortality. pic.twitter.com/0he0i0MutU

— Martin Griffiths (@UNReliefChief) August 2, 2022