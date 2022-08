Cecodap desconoce campaña contra la pedofilia que realizará el Ministerio Público - Runrun

El abogado y coordinador general de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), Carlos Trapani, señaló este lunes, 1 de agosto, que la institución desconoce los lineamientos y el plan de trabajo que regirá la campaña contra la pedofilia que realizará el Ministerio Público (MP).

«Cualquier acción que implique proteger a los niños, creo que es una acción que vale la pena conocerla y que todos podamos participar. La pedofilia como otras expresiones de violencia, es una situación que ocurre y genera víctimas. Es importante informarnos de cara a la prevención, pero también a la denuncia oportuna», dijo Trapani en entrevista transmitida por Unión Radio.

El abogado recalcó que es importante que la campaña que adelanta el MP apunte a la prevención, atención, pero también a la investigación, publicación de datos y la sensibilización.

Trapani indicó que se puede generar una campaña contra la pedofilia, pero que debe haber una respuesta a la demanda social que generará la campaña, de lo contrario se pueden presentar muchas dificultades.

«Si yo como padre, docente o cuidador, identifico los supuestos que me indica la campaña y yo voy al MP o cualquier otro organismo de protección y no obtengo respuesta, no me gestionan la denuncia y exigen requisitos que la ley no pide, en ese momento la campaña pierde su efectividad», explicó Carlos Trapani.