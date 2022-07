Cendas: Se necesitan casi 20 salarios mínimos mensuales para comprar la canasta alimentaria - Runrun

Mientras que, en términos de dólares estadounidenses, la remuneración promedio en junio se situó se situó en US$ 118,4.

Esta cifra es menor que la de los meses de mayo (US$ 119,5) y abril (US$ 120,3), respectivamente.

El OVF resaltó que la remuneración promedio en el país apenas cubre un tercio del valor de la canasta alimentaria.

Ello sin incluir el gasto en servicios, tales como alquiler de la vivienda, electricidad, gasolina, comunicaciones y medicinas.

#IRE | La remuneración promedio mensual en junio 2022 de los gerentes fue de US$ 261,4, la de los profesionales US$ 175,7 y la de los obreros US$ 107,4. pic.twitter.com/5ZsDFsuZta

— Observatorio Venezolano de Finanzas (@observafinanzas) July 20, 2022