Las imágenes nunca antes vistas del Universo que captó el telescopio James Webb - Runrun

La NASA inició este 12 de julio la difusión de una oleada de imágenes del telescopio James Webb, el observatorio más potente que se ha puesto en órbita.

«Esta mañana, gente de todo el planeta va a ver las imágenes captadas por este telescopio, y cada imagen es un nuevo descubrimiento», dijo el administrador de la NASA, Bill Nelson.

Las imágenes incluyen la vista infrarroja más profunda de nuestro Universo que jamás se haya tomado.

Y, según Nelson, Webb «ayudará a descubrir las respuestas a las preguntas que aún no sabemos hacer; preguntas que nos ayudarán a comprender mejor nuestro Universo y el lugar de la humanidad dentro de él».

En la cuenta oficial de este proyecto espacial en Twitter, se especificó que el telescopio espacial revolucionará el conocimiento que se tenía hasta ahora sobre las estrellas y las interacciones de los gases entre las galaxias.

Galactic high five!

In Webb's image of Stephan's Quintet, we see 5 galaxies, 4 of which interact. (The left galaxy is in the foreground!) Webb will revolutionize our knowledge of star formation & gas interactions in these galaxies:

