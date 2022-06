Biden firma ley que regula empleo de armas de fuego - Runrun

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este sábado 25 de junio una la ley destinada a establecer la regulación de armas de fuego.

Luego de firmar el documento Biden expresó que esto ayudará a que se salven muchas vidas. Aprovechó para dirigirle unas palabras para las familias de las víctimas de violencia con armas de fuego, a quienes reconoció haber guiado el camino para llegar hasta la fecha de hoy.

La norma introduce nuevas restricciones al porte de armas y destina miles de millones de dólares a salud mental y seguridad escolar.

La iniciativa parlamentaria fue lanzada luego de dos masacres ocurridas en mayo, la de una escuela primaria de Uvalde, Texas, en la que murieron 21 personas, incluidos 19 niños, y la de un supermercado de Buffalo, en el estado de Nueva York, en el que 10 personas fueron asesinadas.

El texto tiene como objetivo fortalecer la verificación de antecedentes penales y psicológicos de los compradores de armas de 18 a 21 años y establecer un mejor control de la venta ilegal de armas y el financiamiento de programas dedicados a la salud mental.

I just signed into law the Bipartisan Safer Communities Act. While this bill doesn't do everything I want it to, it does include actions that I've long called for that will save lives.

Today, we acted for the families that have lost their souls to an epidemic of gun violence. pic.twitter.com/QWg3orWuS1

— President Biden (@POTUS) June 25, 2022