Estados Unidos: Nuestra política hacia Venezuela no va a cambiar - Runrun

El gobierno de Joe Biden sigue reconociendo a Guaidó como presidente interino

El subsecretario del Departamento de Estado para el Cono Sur y la Región Andina, Mark Wells, aseguró mediante una conferencia telefónica que la política hacia Venezuela se mantiene.

“Nuestra política hacia Venezuela no va a cambiar. Hemos dicho que reconocemos a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Estamos utilizando nuestra influencia y el impacto de nuestras sanciones sobre el régimen venezolano para llevar a las elecciones presidenciales democráticas en 2024”, dijo Wells.

«Nos vamos a oponer a cualquier país autocrático y no tendremos buenas relaciones con Nicaragua, Cuba y Venezuela mientras su pueblo no pueda elegir su propio liderazgo y no disfruten de derechos humanos”.

Sostuvo que el restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela anunciado por Gustavo Petro es algo normal.

“Cualquier país puede tener relaciones con otro país, son repúblicas hermanas desde su fundación bajo Simón Bolívar y también tienen una historia rica de compartir refugio, unos a otros, dependiendo de la situación en sus países. Es una historia entrelazada que entendemos”.