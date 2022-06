Avión de Red Air se incendia al aterrizar en aeropuerto de Miami - Runrun

Bomberos del condado de Miami-Dade informaron que tres personas resultaron con heridas leves en un incendio que se produjo la tarde del 21 de junio en un avión de pasajeros de Red Air procedente de República Dominicana que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).

El avión, un SRL de la aerolínea Red Air, se incendió tras realizar un aterrizaje forzoso que, según 7 News Miami, causó el fuego y afectó a una torre de comunicaciones y un pequeño edificio en la pista.

El vuelo 203 de Read Air, con 150 personas y 11 tripulantes a bordo, tuvo que efectuar un aterrizaje forzoso alrededor de las 17.30 hora local por problemas en el tren de aterrizaje.

Varias dotaciones de bomberos del condado acudieron al lugar del siniestro y extinguieron el fuego.

«Los bomberos han controlado el fuego y están mitigando el derrame de combustible (…) Un total de 3 personas han sido transportadas a hospitales del área local», indicó en las redes sociales el cuerpo.

La fuerza de bomberos de Miami-Dade añadió que el problema con el tren de aterrizaje fue probablemente la causa del incendio.

Como consecuencia del accidente en el MIA, algunos vuelos han sufrido retrasos por lo que las autoridades aconsejan a los pasajeros o interesados que contacten con la línea aérea pertinente.

