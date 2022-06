Venezuela no cuenta con cifras actualizadas de personas con trastorno del espectro autista - Runrun

Al menos 1 de cada 45 niños en Venezuela nacen con algún tipo de trastorno del espectro autista

Representantes de la Organización Venezolana de Autismo aseguraron que el sistema educativo plantea una dependencia de las personas con esta condición, por lo que se deben educar para ser independientes y autónomos

Acceso a la Justicia aseguró que Venezuela no cuenta con una legislación que ampare a los menores de edad y personas adultas con autismo ni cifras actualizadas sobre la cantidad de pacientes con trastorno del espectro autista (TEA).

«De acuerdo con Mariaelyna Guinand, cofundadora de Autismo Dejando Huella, 1 de cada 45 niños en el país nace con algún tipo de TEA», explicó la organización Acceso a la Justicia en su cuenta de Twitter, en el marco del Día del Orgullo Autista en Venezuela.

Lizbeth Soto, integrante de la Organización Venezolana de Autismo (OVA), indicó que en Venezuela no hay un «censo real» sobre la cantidad de personas que están dentro del espectro.

«Una vez se hagan los diagnósticos, se podrá avanzar en el trabajo sobre el trastorno, aportando herramientas tanto para el individuo como para la familia. En función de ayudarlos a progresar y no se conviertan en una carga para el resto de la vida», añadió.

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada 160 niños en el mundo tiene un trastorno del espectro autista.

¿Qué se ha hecho en legislación para personas del espectro autista?

En 2016, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la Ley de Atención Integral y Protección a Personas del Espectro Autista y Condiciones Similares, «pero no fue sancionada».

Luego en abril de 2022, el Parlamento ahora de mayoría chavista y controlada por el PSUV, presentó nuevamente esta propuesta de ley. Hasta la fecha no ha habido pronunciamiento público de los avances de dicha ley para su aprobación.

Por su parte, la OVA presentó ante la Comisión de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación de la AN una propuesta de ley para personas con trastorno de espectro autista, según una nota de prensa. La iniciativa plantea que estas personas logren independencia a través de la educación.

La representante de OVA, Iris De Franca, sostuvo que se debe educar a los menores con esta condición para ser independientes y autónomos. «El actual sistema educativo crea una dependencia hacia sus padres, representantes y maestros».

Dejar huellas

Andreina Feo fundó el único centro de Venezuela para atender a adultos con autismo severo, luego de que su hija fuera diagnosticada. «Al principio, cuando uno arranca este camino, tienes muchas inquietudes, muchas preocupaciones porque realmente no sabes hacia dónde vas. Cuando ella era pequeña, yo no me planteaba lo que hoy eme da vueltas en la cabeza todos los días y es qué va a pasar cuando nosotros ya no estemos”, explicó la mujer de 55 años a Voz de América.

Fue así como creó la Fundación «Autismo Dejando Huella». Ahora su hija Gabriela y otros cincuenta jóvenes y adultos con condiciones similares comparten aulas y sitios de recreación.

«Dentro del autismo hay 3 niveles. Nuestra población es la más comprometida, entonces para ellos no había ninguna alternativa. Nosotros venimos a ser la única alternativa que ellos tienen. Tenemos un caso aquí de un muchacho que tiene 50 años y te imaginarás la edad de sus padres», cuenta Feo.

«No solamente le estoy brindando una alternativa a mi hija, sino a muchos que están dentro de la misma condición igual que ella».

Con información de EFE y Voz de América