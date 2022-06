Alertan sobre brote de enfermedad que afecta las vías respiratorias en comunidad indígena de Bolívar - Runrun

La comunidad de San José de Kayamá, es asiento de familias jodï y eñapa, tiene una población de aproximadamente 1.400 habitantes. Esta es una de las más remotas de la entidad

Las comunidades indígenas de San José de Kayamá y Sierra Maigualida, en Bolívar, están a merced del brote de una enfermedad que afecta las vías respiratorias.

Así lo denunció Alirio Juae Molo, indígena jodï y líder de la comunidad de San José de Kayamá, según publicó la ONG Kapé Kapé.

El líder indígena, que es agente de salud en su comunidad, advirtió que dos personas fallecieron a causa de afecciones respiratorias.

Asimismo, denunció que en el lugar no tienen medicinas para atender a estos pacientes, quienes presentan síntomas una enfermedad que afecta a las vías respiratorias, similares a la neumonía.

El Instituto de Salud Pública del estado, a través de la Coordinación de Salud Indígena, ofreció medicinas e insumos que no han podido llevar a la comunidad por no contar con recursos para cubrir el flete aéreo.

También, Juae dijo que no han logrado apoyo aéreo de parte de instituciones que tienen presencia en la zona y que poseen aeronaves, como la gobernación y componentes militares.

Por otra parte, dijo que la demora en el traslado de las medicinas puede agravar la situación de la comunidad.

“No hay apoyo de ninguna institución para poder trasladar medicinas a nuestra comunidad, nuestros hermanos están muriéndose, no hay compasión de nadie”, denunció Alirio Juae.

Además, solicitó se haga rodar una cadena de alerta, “…para que todo el mundo sepa cómo el Estado nos tiene abandonados”.

La comunidad de San José de Kayamá, es asiento de familias jodï y eñapa, tiene una población de aproximadamente 1.400 habitantes. Esta es una de las más remotas de la entidad.

De acuerdo con la ONG Kapé Kapé, los jodï y eñepa de la zona de Kayamá, en los últimos años han sido víctimas de epidemias y enfermedades de las cuales antes no padecían.