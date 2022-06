Cecodap: remesas no garantizan ni las meriendas de los niños venezolanos - Runrun

La ONG Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) advirtió que las remesas que se envían del exterior no garantizan, ni siquiera, las meriendas de los niños venezolanos.

Así lo reveló una encuesta de la Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y Adolescencia (PANA). El estudio se realizó durante abril de 2022 a través de las redes sociales.

En promedio, según la Agencia PANA, los padres y madres migrantes envían entre 20 y 40 dólares mensuales al país.

Cabe acotar que este jueves, 16 de junio, fue el El Día Internacional de las Remesas Familiares.

Rebecca Martínez, de 31 años, tiene dos hijos de 8 y 10 años de edad. Desde el año 2021, comenzó a trabajar de repostera para mantener a sus hijos, luego de que el padre de los niños emigrara a España.

Las remesas que recibe Martínez apenas alcanzan para darle meriendas a sus hijos, cuyo gasto semanal es de 15$.

Martínez se separó del padre de sus hijos dos años antes. Sin sin embargo, mantuvieron relaciones cordiales. Mensualmente su expareja envía 40$.

De todo lo que recibe mitad es usada para completar el mercado. El resto lo divide para completar gastos relacionados a las escuela, pero no es suficiente para pagar la matrícula del colegio, cuyo costo es de 25$ por niño.

“Realmente, las remesas que envía el papá de mis chamos solo alcanzan para completar la charcutería. Él había conseguido un trabajo estable en España, pero la situación allá estaba tensa por la pandemia. Por eso, solo envía fijo esos 40$”, contó.

De acuerdo con la Investigación Muestral de Hogares Venezolanos, para 2021, la proporción de hogares que perciben ingresos por remesas es de 24,3%.

“En promedio, estos hogares reportaron recibir 65,8$ mensuales, este monto corresponde a finales del año 2021, por lo que incorpora los efectos de la pandemia de COVID-19″, señaló el informe de Anova Policy Research.

Según el informe, en promedio, las familias más pobres, con ingresos inferiores a 50$ mensuales, reciben 26$ por parte de uno o más familiares en el exterior al mes.

Lo anterior representa 59% de los gastos que cubren en el hogar. Mientras más sea el ingreso de las familias, las remesas cubren un papel menos protagónico en los recursos del hogar.

Yoselyn Moreno salió del país en 2016 debido a la emergencia humanitaria compleja. Ella describió su salida como una huida más que migrar. Dejó a su hijo a cargo de su madre, mientras ellas enviaban remesas desde Panamá.

En Panamá, logró estabilizar su situación en tres años, por lo que decidió llevarse a su hijo con ella.

“Cuando me traje a mi hijo, lo hice para que tuviera una mejor calidad de vida. Además, ya las remesas que enviaba no le alcanzaban para todos sus gastos, más lo que le enviaba a mi mamá. En total, para 2017, enviaba 100$, aquí es un dineral, pero en Venezuela, poco a poco, disminuye las compras. Por eso me lo traje en 2019”, dijo.