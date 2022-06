Abogados de Alex Saab pretenden citar a funcionarios del chavismo a declarar en EEUU - Runrun

Los abogados de Alex Saab tendrían la intención de citar a funcionarios venezolanos para declarar sobre su estatus diplomático.

Este 10 de junio se conoció que el el juez del circuito de Miami, Robert Scola, fijó el 29 de agosto como fecha de la audiencia sobre este tema.

Como se recordará, el pasado 2 de mayo, Saab perdió una apelación que presentó ante el Tribunal de Atlanta sobre este mismo asunto.

Por su parte, el periodista de la agencia AP, Joshua Goodman, reveló que los abogados del empresario colombiano «pretenden llamar a funcionarios de Caracas a declarar sobre la veracidad de sus credenciales».

New: Miami Judge sets Aug. 29 for hearing on Alex Saab’s status as a Venezuelan diplomat.

Attorneys intend to call officials from Caracas to testify on the veracity of his credentials.

But getting a US visa for officials from a sanctioned government may hinder those plans.

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) June 10, 2022