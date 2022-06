Cecodap advierte que circula por WhatsApp un falso proyecto de ley de acoso escolar - Runrun

De acuerdo con Trapani, al proyecto de ley falta incluirle otros elementos, señalando que el acoso escolar «no se resuelve judicializando todos los casos»

Carlos Trapani, abogado y coordinador general de Cecodap, advirtió este jueves, 9 de junio, la circulación de un falso proyecto de ley de acoso escolar a través de WhatsApp.

Durante una entrevista que ofreció al Circuito Éxitos de Unión Radio, Trapani advirtió que este mensaje que circula en WhatsApp corresponde a un decreto de Perú.

El 21 de abril la Asamblea Nacional oficialista aprobó el proyecto en primera discusión.

Según Trapani, luego de esa aprobación debe venir una fase amplia de consulta para aprobar en segunda ejecución y luego «pasar a fase de ejecución y promulgación».

«Sabemos a través de las zonas educativas que se han consultado algunos colegios, pero no sabemos mayores detalles de cómo han sido esas consultas y nosotros insistimos en consultar a niñas, niños y adolescentes”, acotó.

Además, sugirió revisar el concepto general de acoso del proyecto, que hace referencia a delito.

«Re dice que el acoso es una forma de violencia que constituye situaciones de amenazas, intimidación e incitación al odio que son delito», dijo.

El mensaje falso y lo que contempla el proyecto

Trapani señaló que el proyecto habla de que puede haber situaciones de acoso entre miembros de la comunidad educativa.

«Hemos insistido en Cecodap en que el acoso se da entre pares», acotó.

En ese sentido, aclaró que un adulto puede acosar a un niño, pero «eso tiene otro tratamiento por el nivel de responsabilidad que tiene el adulto»

“Hay un mensaje de WhatsApp que está corriendo por esa red, pero ese decreto no corresponde a Venezuela sino a Perú, te hablan de instancias que no existen en Venezuela», dijo.

También, señaló que el proyecto que revisó la organización contempla que los centros educativos tienen que crear medidas para atender y crear rutas de atención.

«Insistimos en acudir a la página oficial de la AN, en la sección proyectos y descargar el informe oficial que se está discutiendo y no hacerse eco de documentos que no son oficiales», agregó.

En ese mismo orden de ideas, recalcó que hay una «ola de rumores sobre este proyecto de ley y es importante hacer el debate sobre el proyecto aprobado”.

Preocupaciones sobre el proyecto de ley de acoso escolar

Carlos Trapani recordó que el fiscal general impuesto por la ANC, Tarek William Saab, anunció algunos tipos penales que se podrían incluir en el proyecto de ley.

Sobre lo anterior, indicó que es necesario esperar la discusión y en función de eso, «analizar el panorama jurídico cuando esté más claro”.

Por otra parte, dijo que los centros educativos expresaron que se sentían «preocupados, sobrepasados, angustiados y desorientados».

Además, señaló que los centros educativos sugieren la formación, diagnóstico e identificación de rutas de atención.

También, los centros educativos exigen respeto al Estado, «rescatar el hecho pedagógico que representa la escuela».

«Hay que apostar a la formación, prevención, una correcta articulación con el Estado y la integración de la familia. Está claro el qué, pero no cómo hacerlo”, dijo.

Faltan elementos

De acuerdo con Trapani, al proyecto de ley falta incluirle otros elementos, señalando que el acoso escolar «no se resuelve judicializando todos los casos».

«El proyecto debe apostar al fortalecimiento de la convivencia escolar, y eso va mucho más allá de la seguridad», señaló.,

Por último, señaló la necesidad de tener una educación emocional, resolución de conflictos y estrategias de comunicación.

«La pregunta es si en la escuela hay espacios para hacer eso”, expresó.