ReporteCoronavirus | Las noticias más importantes de la tarde #4may - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este nuevo virus que hasta la fecha ha causado 515.297.467 infectados y 6.243.575 muertos en todo el mundo. Aquí las 5 noticias más relevantes de la tarde:

Avance de COVID-19 en niños: por qué algunos desarrollan complicaciones graves y otros no

¿Por qué algunos chicos pueden desarrollar complicaciones graves de COVID-19 y otros no? Con esa premisa, investigadores australianos investigaron a dos problemas severos que genera el COVID-19: el síndrome inflamatorio multisistémico (SIM-C) y la insuficiencia respiratoria aguda y todo apunta a los primeros resultados sobre las diferencias asociadas con un aumento de ciertas proteínas en sangre y el proceso de coagulación. Infobae

¿Podríamos haber evitado el 98% de las muertes por covid-19?

Dos años y cerca de 20 millones de muertos después, la comunidad internacional desearía haber prestado más atención a las advertencias de estos expertos. La pandemia desencadenada por el virus SARS-CoV-2 ha supuesto un recordatorio violento de la necesidad de contar con un sistema que nos permita prevenir, mitigar y responder a las crisis sistémicas de salud. Un “bien público mundial” para evitar males personales y económicos infinitamente más onerosos que el coste de la preparación. El País.Es

Por qué la subvariante BA.2 de Ómicron es más contagiosa que la versión original

Conocida como BA. 2, la nueva versión del virus es una descendiente de la variante Ómicron, responsable de grandes aumentos repentinos de COVID-19 en el mundo en diciembre y enero. Los virólogos se refieren a la variante Ómicron original como BA.1. “El linaje descendiente de BA.2 que difiere de BA.1 en algunas de las mutaciones, incluida la proteína espiga, está aumentando en muchos países”, escribió la Organización Mundial de la salud (OMS) en su sitio web. “Investigaciones sobre las características de BA. 2, incluida las propiedades de escape inmunológico y la virulencia, deben priorizarse de forma independiente (y comparativa) a BA.1.” Infobae

Bill Gates avisa de un posible peligro aún de la COVID

Pese a las mejora de la situación epidemiológica en la mayoría de países del mundo, Bill Gates ha avisado sobre un peligro que podría tener aún la pandemia. En declaraciones realizadas a ‘Financial Times‘, el fundador de Microsoft aseguró que el coronavirus puede no haber acabado. De este modo, apuntó a la posibilidad de que aparezca una nueva variante de la COVID-19. «Todavía corremos el riesgo de que esta pandemia genere una variante más transmisora y fatal». Diario AS

Los CDC de EEUU recomiendan a los pasajeros de aviones seguir utilizando las mascarillas durante los vuelos

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos recomendaron este martes que los viajeros sigan usando mascarillas en aviones, trenes y aeropuertos, pese a la orden de un juez en abril que declaró ilegal el mandato de utilizarlas en el transporte que llevaba 14 meses vigente. Infobae