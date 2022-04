Dirigente sindical denuncia que la OIT “vino a lavarle la cara a Maduro” - Runrun

El dirigente sindical indicó que hasta el momento no hay expectativa de aumento de salario, «nos quedamos con el aumento de salario de marzo»

Este viernes, 29 de abril, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Cancillería, José Patinesm denunció que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) vino a «lavarle la cara al gobierno de Nicolás Maduro»

A través de una entrevista transmitida por Circuitos Éxitos, el dirigente sindical comentó que fue invitado por la central Codesa para participar en el conversatorio con la OIT, pero que ni a él ni a Rubén González se les permitió la entrada. “No quisieron que hiciéramos presencia porque íbamos a decir la verdad», dijo.

El secretario de del Sindicato de Trabajadores enfatizó que en la reunión que se realizó este miércoles con la OIT «no pasó nada». Agregó que la reunión es un «acomodo» para decirle a Venezuela «que aquí no pasó nada, aquí no hay culpable, víctimas, a resetear todo lo que pasó y vamos a 2024 a ver si en una elección futura, sacan a Maduro con los votos».

«La OIT, lamentablemente y lo digo con responsabilidad, vino a lavarle la cara a Nicolás Maduro y a decirle al mundo que en Venezuela se están sentando y arreglando las cosas, sencillamente para suavizar los problemas que tiene Maduro hoy en día con la CPI”, señaló Patines.

Nicolás Maduro se reunió con representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el Palacio de Miraflores como parte del «Foro de Diálogo Social».

Trabajadores, empresarios y Gobierno informaron que no lograron un acuerdo en la mesa con las autoridades de la OIT, sin embargo, una comisión se quedará en Venezuela y se reunirán el próximo mes de septiembre.

El presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández aseguró que aunque no se lograron acuerdos concretos, «salimos mucho mejor que cuando entramos», dijo.

Resaltó como positivo que representantes del Gobierno Nacional hayan participado para discutir los aspectos polémicos de la relaciones laborales en el país.

Sin expectativas

El dirigente sindical indicó que, hasta el momento, no hay expectativa de aumento de salario el próximo 1 de Mayo: «Nos quedamos con el aumento de salario de marzo».

José Patines insistió en que todo trabajador debería estar ganando, o teniendo un sueldo igual al de la canasta básica, como lo establece el artículo 91 de la Constitución.

«La canasta básica llega hoy a $1.1000, ya que incluye educación, vestido, calzado, además de alimentación. Nosotros lo que solicitamos es que todo trabajador gane lo que cuesta la canasta básica, como dice la Constitución”, expresó.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores rechazó que sean los empleados los que tengan que cargar con las consecuencias de la crisis económica.

«Nosotros no expropiamos empresas, no nos robamos el dinero, no creamos crisis económicas y políticas. El trabajador venezolano no tiene por qué llevar a cuestas esta pelea del gobierno y la oposición por el poder (…) Sabemos la inflación y la entendemos, pero nosotros no la inventamos. Quieren hacer ver que Venezuela se arregló porque hay bodegones y conciertos de artistas que vienen a lavarle la cara al gobierno”, sostuvo.

Patines informó que este 1 de mayom a las 9 de la mañana, protestarán desde el Paraíso, en la Iglesia de Coromoto, hasta la avenida San Martín para llegar a Miraflores. «Vamos a decirle a Maduro ‘basta’ de que nosotros estemos pasando trabajo por tus medidas económicas sin planificación o sin pensar en el trabajador».

“El gobierno nos debe un salario digno”

El presidente de la Federación Médica Venezolana, el doctor Douglas León Natera, a propósito del 1 de mayo, en le exigió al gobierno de Maduro una contratación colectiva para el gremio médico que sea cónsona con lo que se está viviendo en la actualidad.