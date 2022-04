Realizan protesta virtual de “koalas vacíos” para exigir libertad del médico Nayib Morales - Runrun

Este jueves, la ONG Médicos Unidos Venezuela (MUV) repudió la detención del doctor Nayib Morales por tener insumos médicos en su koala mientras cumplía su guardia en el Hospital Universitario Pedro Emilio Carrillo, en el estado Trujillo.

A través de una protesta digital, la organización exigió la liberación del residente de primer año de anestesiología y además señaló que «un residente no es un delincuente por llevar en su koala (que no saca del hospital) insumos mínimos para atender una emergencia y salvar una vida».

En el comunicado, MUV afirmó que el koala del galeno nunca salió del área quirúrgica del hospital y aún así lo privaron de su libertad.

En otro Tweet, Médicos Unidos indicó que «a los jueces les hace falta koalas donde entren: La presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el libre proceso, el derecho ser juzgado en libertad, el estado de derechos y dignidad».

#KoalasVacíos #LiberenANayib un residente no es un delincuente por llevar en su koala (que no saca del hospital) insumos mínimos para atender una emergencia y salvar una vida @mbachelet @CorteIDH @cmrondon pic.twitter.com/l1SPpdp3QG

A través de un comunicado, Médicos Unidos Venezuela rechazó las acusaciones de Nicolás Maduro del pasado 13 de abril, sobre la existencia de supuestas «mafias en los hospitales».

En las declaraciones, el gobernante prometió atacar «con mano de hierro» a las mafias instaladas dentro de los hospitales del país y a las que están al frente de la venta ilegal de combustible y chatarra.

En el texto la ONG afirmó que los hospitales públicos son controlados por milicianos y colectivos y raras veces por empresas privadas de seguridad. «Queda claro que la única manera de que esas mafias de los hospitales puedan operar sería, en caso de que las autoridades del establecimiento no ejerzan sus funciones de guardia y custodia, de control de almacén o estando en conocimiento de la situación como cómplices», indicó MUV.

Médicos Unidos exhortó al Ejecutivo a cumplir lo establecido en el artículo 83 y 84 de la Constitución ya que el Sistema Público de Salud no funciona y los ciudadanos tienen hoy el «gasto de bolsillo» más alto del continente, teniendo que recurrir al sector de salud privado para atender sus necesidades.

«Nuestros hospitales están desabastecidos y no tienen presupuesto. Cuando la salud no es prioridad, todos estamos en riesgo. Unos son despedidos mientras otros son encarcelados. La denuncia es obligatoria. No podemos ser espectadores de esta barbarie», finalizó.