En Contravía: DIAGEO reafirma su compromiso con la seguridad vial - Runrun

El propósito es educar a los conductores sobre las consecuencias de manejar bajo los efectos del alcohol. La compañía ha concretado alianzas con Ridery para fortalecer la divulgación de este programa

Diageo presenta la plataforma en línea “En Contravía” (The Wrong Side of The Road, en inglés) desarrollada en colaboración con el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación (UNITAR). El programa, permite a las personas mayores de edad comprender mejor los efectos y el impacto de ingerir alcohol al conducir, a través de una conversación virtual con un conductor real.

“Diageo tiene un compromiso a largo plazo con la promoción del consumo positivo de alcohol. De ahí que nuestros programas busquen impulsar cambios de actitudes, respaldados en el plan de sostenibilidad, “Sociedad 2030: Espíritu de Progreso”; que la compañía ha establecido a 10 años”, afirmó Tatiana Reyes, gerente de Relaciones Corporativas de Diageo en Venezuela.

“En Contravía” es una experiencia innovadora e interactiva que se encuentra disponible en https://drinkdriving.drinkiq.com. El entrenamiento en línea está diseñado para educar a los usuarios a través del poder de historias reales, lo cual ayuda a evitar que otras personas cometan los mismos errores.

Durante las conversaciones, en formato de videollamada pregrabada, se invita a los participantes a hacer preguntas honestas, para luego mostrar un resumen de los aprendizajes y ofrecer otros recursos en línea para obtener asesoramiento y apoyo adicional si es necesario. El entrenamiento completo toma aproximadamente 12 minutos.

Los temas explorados en el programa abarcan: el impacto emocional que puede tener la conducción bajo los efectos del alcohol en otras personas y en los propios conductores; el estigma social que conlleva manejar bajo los efectos del alcohol y la manera en que puede afectar las relaciones interpersonales; entre otros.

“Diageo tiene muchos años comprometido con la concientización sobre el consumo responsable de alcohol. En esta oportunidad, estamos sumando esfuerzos con Ridery como aliado principal y además Mercantil Seguros y nuestros distribuidores, todos guiados por un propósito común: fomentar la seguridad vial y amplificar esta iniciativa en Venezuela” concluyó Reyes.

Para hacer el entrenamiento, Diageo invita a seguir estos pasos:

Ingresar a https://drinkdriving.drinkiq.com/ y seleccionar como región Venezuela.

Dar clic al botón de Comienzo cuando aparezca en pantalla la pregunta: ¿Qué sucede después de tomar la decisión de beber y manejar?

Seleccionar la edad y sexo en el menú desplegable, en cada caso que aplique.

Completar la encuesta previa a la experiencia y elegir una de las tres historias.

Interactuar a través de la selección de preguntas.

Descargar el certificado.

Compartir para que más personas puedan conocer esta iniciativa.

Acerca de DIAGEO

DIAGEO es una compañía dedicada a la comercialización y producción de bebidas premium disfrutadas por millones de personas en todo el mundo. Globalmente, participa en las categorías de licores, cervezas y vinos. Nuestro portafolio abarca marcas icónicas como los rones venezolanos CACIQUE® y PAMPERO®; los whiskys escoceses JOHNNIE WALKER®, BUCHANAN’S®, CHEQUERS®, HAIG SUPREME®, BLACK & WHITE® y OLD PARR®; también está la crema de whisky BAILEYS®; el vodka y la ginebra GORDONS®, producida localmente; y las bebidas listas para tomar de fabricación nacional SMIRNOFF® ICE, SMIRNOFF® y GREEN APPLE BITE. En Venezuela, DIAGEO está presente desde 1997, más de 20 años de historia continua, creciente y responsable en Venezuela.

DIAGEO, como organización comprometida a largo plazo con el desarrollo de Venezuela, contempla un plan de acción a 10 años para ayudar a crear un mundo más inclusivo y sustentable llamado Sociedad 2030: Espíritu de Progreso enfocado en promover un papel positivo del alcohol en la sociedad; a defender la inclusión y la diversidad; a preservar los recursos naturales de los que depende nuestro éxito a largo plazo; y hacer una contribución positiva a las comunidades en donde vivimos, nos abastecemos, operamos y vendemos.

La empresa cotiza tanto en la Bolsa de Valores de Nueva York (DEO) como en la Bolsa de Valores de Londres (DGE). Para más información acerca de Diageo, su gente, marcas y desempeño, visite www.diageo.com. Para el recurso global de DIAGEO que promueve el consumo responsable de alcohol a través de la difusión de herramientas, información e iniciativas de las mejores prácticas, visite: www.DRINKiQ.com

Celebrar la vida, todos los días, en todas partes.