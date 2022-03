ReporteCoronavirus | Las noticias más importantes de la tarde #9Mar - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este nuevo virus que hasta la fecha ha causado 450.617.278 infectados y 6.019.716 muertos en todo el mundo. Aquí las 5 noticias más relevantes de la tarde:

«La pandemia no ha terminado», advirtió el jefe de la ONU

La pandemia del covid-19 no ha terminado y podría prolongarse aún más debido a la «escandalosamente desigual» distribución de vacunas, advirtió el miércoles el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. «Los estragos más trágicos de la pandemia han sido en la salud y las vidas de millones de personas, con más de 446 millones de casos en el mundo, más de seis millones de muertes confirmadas y otro grupo incontable que lidia con un deterioro de su salud mental», dijo Guterres, en un comunicado coincidiendo con el segundo aniversario del inicio de esta grave crisis mundial. EN

Moderna no cobrará patente a 92 países de bajos y medianos ingresos para producir su vacuna contra el COVID-19

El laboratorio Moderna, desarrollador de una de las dos vacunas con tecnología mRNA contra el COVID 19 aceptada en los Estados Unidos, se ha comprometido a no ejercer su poder sobre la patente de la vacuna ante las fábricas que la desarrollen en países de medianos y bajos ingresos. Es decir, no les cobrará por el derecho a fabricar la vacuna. Infobae

No hay una relación clara entre el grupo sanguíneo y el COVID-19

A lo largo de estos dos años de pandemia se ha producido una descomunal cantidad de información científica sobre el covid-19. Entre esta información muchos estudios tratan de encontrar factores que expliquen la mayor o menor susceptibilidad a padecerla de una forma grave o letal. Muchos de estos estudios intentan encontrar una relación genética entre la respuesta a la infección por el virus con mayor o menor fortuna. En mi opinión, con menos fortuna que acierto. EN

COVID-19 el estudio que muestra cómo cambia el cerebro tras una infección por coronavirus, aunque esta sea leve

Contagiarse de covid-19 puede provocar cambios en el cerebro, según indicó un estudio publicado en la revista Nature. Los investigadores hallaron diferencias significativas en las resonancias magnéticas hechas antes y después de la infección. Incluso después de una infección leve, las imágenes mostraron que el tamaño total del cerebro se había reducido ligeramente, con menos materia gris en las regiones relacionadas con el olfato y la memoria. BBC Mundo

Si tuve COVID-19 asintomático, ¿igual debo hacer los chequeos post infección?

si una persona tuvo COVID-19, ¿sí o sí necesita hacer un chequeo posterior? En opinión de la médica infectóloga María Cecilia Niccodemi (MN 105624), “no es necesario que todos los pacientes que tuvieron COVID se hagan estudios posteriores. Depende principalmente de qué tipo de enfermedad tuvieron, y si cursaron un cuadro leve, moderado o severo”. Y agregó: “Si cursó la enfermedad de manera asintomática, no tiene factores de riesgo y no es deportista de alto rendimiento no es necesario que realice ningún chequeo posterior”. Infobae