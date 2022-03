Congresistas plantean a jefa del Comando Sur preocupación por eventual compra de petróleo a Venezuela - Runrun

Miembros de la cámara baja del Congreso de los Estados Unidos se reunieron para discutir las mas grandes amenazas que el país tiene en la región sur del hemisferio y autoridades militares ven con preocupación la relación Rusia-Venezuela.

La general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, dijo en la reunión del día martes 8 de marzo que le preocupan los aviones, los tanques y los sistemas de defensa aérea que Rusia ha enviado a Venezuela, a tan solo 4,505 km kilómetros de Estados Unidos, así como también los vínculos con el narcotráfico, ciberataques y las campañas de desinformación.

“La Administración de Biden está trabajando en potencialmente comprar petróleo a Venezuela, Venezuela vería una infusión masiva de dinero,” dijo Matt Gaetz, congresista del estado de la Florida.

Gaetz le pregunto a Richardson que haría Venezuela con ese dinero, a lo que Richardson respondió que desconocía cuál será el destino de esos recursos.

“Eso es preocupante, ¿no? Eso es importante,” Gaetz dijo. “Estamos tomando decisiones políticas que podrían mover muchos recursos a Venezuela; si su mayor preocupación sobre Venezuela es la cooperación militar rusa, ¿no es posible que Venezuela de repente termine con mucho más efectivo que lo usaría para comprar equipo militar ruso?”, insistió.

Richardson respondió que Venezuela tiene una crisis humanitaria en sus manos y que le preocupa la relación de Rusia en la región con Venezuela, Cuba y Nicaragua. “No sé que me preocupa más congresista, tengo que preocuparme por todos nuestros adversarios y la competencia dentro de mi área de responsabilidad», acotó.

During testimony before the #HASC March 8, Gen. Laura Richardson discussed the key role #SOUTHCOM ’s security cooperation efforts play in strengthening our partnerships in Latin America and the Caribbean. #EnduringPromise pic.twitter.com/J0ZV238IhP

"Our partners are our best defense…"

During testimony before the #HASC today, #SOUTHCOM Commander Gen. Laura Richardson stressed the importance of working with our partner nations to counter threats in Latin America & the Caribbean. pic.twitter.com/zI5SCbfvb3

— U.S. Southern Command (@Southcom) March 8, 2022