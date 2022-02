Israel denuncia que Irán entregó a Venezuela misiles guiados de precisión - Runrun

El ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, denunció este martes, 22 de febrero, que Irán planear armar con municiones de precisión drones suministrados a Venezuela.

Durante una reunión con líderes israelíes y estadounidenses, realizada en Jerusalén, Gantz mostró fotografías de lo que describió como un UAV (vehículo aéreo no tripulado) iraní en Venezuela.

A juicio del ministro, esto pone en manifiesto que Irán «es realmente un desafío global y regional y no solo una amenaza para el Estado de Israel”.

“Con esta imagen en mente puedo decirles que en mis reuniones con socios de todo el mundo, incluidos los socios africanos y latinoamericanos, escuché una preocupación extrema por el apoyo iraní al terrorismo”, declaró.

Según reseña de Infobae, en el año 2012, Venezuela dijo que Irán le estaba ayudando a construir aviones no tripulados para la autodefensa. Los dos países también cooperan en la exportación de petróleo.

BREAKING: Defense Minister Gantz presented during a speech to the Conference of Presidents an image of an Iranian “Mohajer” UAV which was presented by Venezuela’s President recently. “Iranian precision guided missiles were delivered by Iran to Venezuela for these UAVs”, he said pic.twitter.com/NYVbkXl0uB

— Barak Ravid (@BarakRavid) February 22, 2022