El Mañanero de hoy #22Feb: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por al menos 50 países, calificó de «acción unilateral de intervención» por parte de Rusia el «ilegal reconocimiento» a los gobiernos de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, ubicadas al este ucraniano.

Guaidó rechazó que el presidente ruso ordenase el despliegue de militares en esos territorios e instó a repudiar «sin condiciones» este hecho

«Mi esposa no es ninguna delincuente para que me la tengan así. Más bien nosotros somos agredidos por Trinidad. ¿Qué más quieren ellos? Me mataron de mi hijo. ¿Qué más quieren de mí? Que me maten a mí, a mi esposa y a mi hija y se acaba el problema, porque estamos sufriendo demasiado» Palabras de Yermi Santoyo, padre del bebé venezolano que fue asesinado por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago.