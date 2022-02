Alex Saab era informante de la DEA desde 2018 y reveló sobornos pagados a funcionarios venezolanos - Runrun

El empresario colombo-venezolano Álex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro y acusado en Estados Unidos de conspiración para lavado de dinero, colaboró con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos durante un año, según documentos judiciales divulgados este miércoles.

Uno los documentos desclasificados por orden del juez Robert N. Scola precisa que Saab «entregó dinero a los Estados Unidos y la DEA como parte de un acuerdo de autoentrega en Estados Unidos para enfrentar cargos por su conducta delictiva».

El periodista Joshua Goodman, perteneciente a The Associated Press, compartió un documento del Tribunal del Distrito Sur de Florida en el que fiscales confirman que el empresario colombiano Alex Saab colaboraba con la DEA (Administración de Drogas de Estados Unidos) desde el año 2018.

“Los fiscales dicen que Alex Saab fue inscrito como fuente colaboradora de @DEAHQ desde junio de 2018 y estaba programado para entregarse el 30 de mayo de 2019”, reseñó Goodman en su Twitter.

Según esta versión, «Saab proporcionó información sobre sobornos pagados a funcionarios venezolanos. También entregó casi $10 millones a la DEA», agregó Goodman, con copias de los documentos de los que extrajo la información.

