El Mañanero de hoy #15Feb: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

La organización Clima 21 exigió a la Fiscalía General de la República inicie averiguaciones independientes e imparciales en contra de los promotores y asistentes a la fiesta que se realizó el pasado fin de semana en el Parque Nacional Canaima.

“Lo que dice el Primer Ministro de Trinidad y Tobago, no tiene asidero en el derecho internacional. Es una irresponsabilidad, porque ya hay decisiones incluso de la Corte Internacional de Justicia sobre el uso excesivo de la fuerza, que es evidente en este caso. Era un peñero que, incluso en el reporte que hicieron no indican que hayan tenido armas, no tenían forma de defenderse contra esa agresión, ni cómo evadirse, porque su capacidad de maniobra y de propulsión eran muy limitadas frente a la otra embarcación. Esto tiene una responsabilidad internacional que, si no es ahorita, será más tarde”, Francisco Villarroel Rodríguez abogado.