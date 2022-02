Detuvieron a fiscal superior de Delta Amacuro por supuesta vinculación con contrabando de gasolina - Runrun

El gobierno de Nicolás Maduro anunció la detención del fiscal superior del estado Delta Amacuro, Jorge Peña, por estar supuestas relaciones con una red de contrabando de gasolina.

“Jorge Peña era cómplice de la red delincuencial para desviar la gasolina del pueblo”, dijo el vicepresidente de economía, Tareck El Aissami.

El Aissami manifestó que además de Peña, también fue detenido el empleado de Pdvsa, Juan García Barragán.

En menos de una semana, tres fiscales superiores han sido acusados de corrupción. El pasado sábado 29 de enero fue el turno del fiscal superior del estado Bolívar, Manoel Junior Gil da Silva y el 28 fue anunciada la detención de Alexandra Janett Rodríguez, fiscal auxiliar superior del estado Mérida.

El fiscal general designado por la asamblea constituyente, Tarek William Saab, informó que durante su gestión al frente del Ministerio Público se han abierto procesos contra 290 exfuncionarios.

1) #JUSTICIA el @MinpublicoVE informa de un nuevo #Golpe a las #mafias que trafican con la #gasolina:con un saldo de 13 #detenidos en los estados Bolívar y Anzoátegui: entre ellos el ex alcalde del Municipio Independencia (Anz) Carlos Vidal y el ex Fiscal Sup Manuel Gil (Bolívar)

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) January 29, 2022