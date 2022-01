Migrantes venezolanos fueron el segundo grupo que más intento cruzar la frontera sur de EEUU en diciembre - Runrun

De acuerdo con los datos recientemente liberados por autoridades migratorias de Estados Unidos, el número de venezolanos que cruzó la frontera sur de ese país en el mes diciembre superó a la cifra de migrantes guatemaltecos, hondureños y salvadoreños.

«Esto jamás se había visto», comentó Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con los datos migratorios oficiales, 24.819 venezolanos intentaron cruzar la frontera sur en diciembre de 2021. La cifra solo es superada por la de los migrantes mexicanos (51.285).

«Con imposición de visas a venezolanos para entrar a México (medida contraria a #DDHH de personas en necesidad de protección) posiblemente disminuyan mucho los números en 2022. Eso no implica que este flujo migratorio se detendrá por completo. Implica que aumentarán los riesgos», estimó Jiménez Sandoval.

This will probably end now that #Mexico (at US urging) is demanding visas of visitors from #Venezuela. But Venezuela was the #2 country of citizenship of migrants encountered at the US-Mexico border last month. Ahead of every Central American country. pic.twitter.com/kmusPwNUOP

— Adam Isacson (@adam_wola) January 28, 2022